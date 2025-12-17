< sekcia Ekonomika
Vláda: Spotreba potravín nie je aktuálne ohrozená
Analýza Indexu neprimeranej marže odhaľuje podľa MF výrazné rozdiely v cenových stratégiách obchodných reťazcov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. decembra (TASR) - Spotreba potravín nie je aktuálne ohrozená. Vyplýva to z októbrovej analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.
Cenové prostredie na Slovensku je podľa MF ovplyvňované kombináciou externých faktorov, medzi ktoré patria geopolitické udalosti, zmeny v energetickej politike, klimatické extrémy a zdravotné riziká v živočíšnej výrobe. Spolu s rastom výrobných nákladov, obmedzenou dostupnosťou surovín a narušenými dodávateľskými reťazcami tieto vplyvy formujú cenotvorbu naprieč potravinovým reťazcom.
„V sledovanom období k októbru 2025 dosiahla celková inflácia 4,0 %, pričom rast cien potravín bez alkoholu a tabaku bol na úrovni 2,2 %. Aktuálny vývoj naznačuje spomalenie cenového rastu, čo môže signalizovať stabilizácie cenového vývoja,“ spresnil rezort financií.
„Zmena daňových sadzieb mala podľa MF na infláciu potravín, nápojov a tabaku minimálny dopad, keďže zvýšenie dane na nápoje bolo kompenzované znížením sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny. Ceny potravín medzi októbrom 2025 a decembrom 2024 vykazujú cenový rast v segmente hovädzieho mäsa, zatiaľ čo u mlieka, jabĺk, zemiakov sme zaznamenali pokles cien. Celkový obraz naznačuje kombináciu vplyvu inflácie, špecifických trhových faktorov a sezónnosti,“ priblížilo MF.
Analýza Indexu neprimeranej marže odhaľuje podľa MF výrazné rozdiely v cenových stratégiách obchodných reťazcov. Terno dosahuje vyššie hodnoty pri sledovaných potravinách, čo môže poukazovať orientáciu na kvalitné potraviny a lokálnych dodávateľov. Tesco uplatňuje selektívny prístup, zatiaľ čo Lidl a COOP Jednota sa profilujú ako cenovo dostupné alternatívy zamerané na cenovo citlivých zákazníkov. Billa a Kaufland kombinujú vyššie ceny s ponukou cenovo citlivých produktov, čím vytvárajú diverzifikovanú stratégiu. Celkovo analýza potvrdzuje, že rozdiely v maržiach reťazcov odrážajú rôznorodosť obchodných modelov.
„Na základe spracovaných údajov za sledované obdobie možno konštatovať, že spotreba potravín nie je aktuálne ohrozená. Ministerstvo financií SR bude naďalej preventívne monitorovať cenový vývoj aj v súvislosti so zmenami DPH a primeranosť marží. V prípade dlhodobého neprimeraného rastu cien zváži cielené opatrenia na podporu cenovej stability a dostupnosti potravín,“ dodal rezort financií.
Cenové prostredie na Slovensku je podľa MF ovplyvňované kombináciou externých faktorov, medzi ktoré patria geopolitické udalosti, zmeny v energetickej politike, klimatické extrémy a zdravotné riziká v živočíšnej výrobe. Spolu s rastom výrobných nákladov, obmedzenou dostupnosťou surovín a narušenými dodávateľskými reťazcami tieto vplyvy formujú cenotvorbu naprieč potravinovým reťazcom.
„V sledovanom období k októbru 2025 dosiahla celková inflácia 4,0 %, pričom rast cien potravín bez alkoholu a tabaku bol na úrovni 2,2 %. Aktuálny vývoj naznačuje spomalenie cenového rastu, čo môže signalizovať stabilizácie cenového vývoja,“ spresnil rezort financií.
„Zmena daňových sadzieb mala podľa MF na infláciu potravín, nápojov a tabaku minimálny dopad, keďže zvýšenie dane na nápoje bolo kompenzované znížením sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny. Ceny potravín medzi októbrom 2025 a decembrom 2024 vykazujú cenový rast v segmente hovädzieho mäsa, zatiaľ čo u mlieka, jabĺk, zemiakov sme zaznamenali pokles cien. Celkový obraz naznačuje kombináciu vplyvu inflácie, špecifických trhových faktorov a sezónnosti,“ priblížilo MF.
Analýza Indexu neprimeranej marže odhaľuje podľa MF výrazné rozdiely v cenových stratégiách obchodných reťazcov. Terno dosahuje vyššie hodnoty pri sledovaných potravinách, čo môže poukazovať orientáciu na kvalitné potraviny a lokálnych dodávateľov. Tesco uplatňuje selektívny prístup, zatiaľ čo Lidl a COOP Jednota sa profilujú ako cenovo dostupné alternatívy zamerané na cenovo citlivých zákazníkov. Billa a Kaufland kombinujú vyššie ceny s ponukou cenovo citlivých produktov, čím vytvárajú diverzifikovanú stratégiu. Celkovo analýza potvrdzuje, že rozdiely v maržiach reťazcov odrážajú rôznorodosť obchodných modelov.
„Na základe spracovaných údajov za sledované obdobie možno konštatovať, že spotreba potravín nie je aktuálne ohrozená. Ministerstvo financií SR bude naďalej preventívne monitorovať cenový vývoj aj v súvislosti so zmenami DPH a primeranosť marží. V prípade dlhodobého neprimeraného rastu cien zváži cielené opatrenia na podporu cenovej stability a dostupnosti potravín,“ dodal rezort financií.