Vláda: Spotreba základných potravín v SR nie je aktuálne ohrozená
Bratislava 10. septembra (TASR) - Spotreba základných potravín na Slovensku nie je ohrozená. Vyplýva to z pravidelnej analýzy cenového vývoja základných druhov potravín z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.
„Cieľom cenovej analýzy 09/2025 bola revízia a aktualizácia dostupných údajov s cieľom posúdiť vývoj cien, ich stabilitu a vplyv na cenovú dostupnosť základných potravín. Na základe analyzovaného objemu dát za sledované obdobie možno konštatovať, že spotreba základných potravín nie je aktuálne ohrozená,“ spresnil rezort financií.
Z preventívneho hľadiska sa MF SR zameria na systematické monitorovanie cenového vývoja v potravinovom segmente, najmä v súvislosti so zmenami v sadzbách dane z pridanej hodnoty (DPH) a výdavkovým správaním domácností. „V prípade identifikácie neúmerného a dlhodobo pretrvávajúceho rastu spotrebiteľských cien bude ministerstvo zvažovať zavedenie cieľovo orientovaných opatrení na elimináciu negatívneho vplyvu na cenovú dostupnosť potravín,“ podčiarklo MF SR.
Rezort financií dodal, že ceny na Slovensku od začiatku roku 2025 do júla 2025 zaznamenali mierny nárast, kde celková priemerná inflácia dosiahla úroveň 4,0 % a z toho priemerná potravinová inflácia bez alkoholu a tabaku bola 2,4 %.
Predpoklad o začiatku spomaľovania medziročného rastu cien potravín v júli 2025 sa podľa MF nepotvrdil. Naopak, aj vývoj cien potravinárskych komodít na svetových trhoch v poslednom období pomáha zabrániť tomu, aby sa inflačné očakávania naplnili.
