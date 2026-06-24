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Vláda spresnila obdobia pre posudzovanie nárokov na energopomoc
Pokiaľ má domácnosť príjmy z podnikania, bude sa zohľadňovať zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce prehodnocovaniu.
Autor TASR
Bratislava/Malcov 24. júna (TASR) - Pri prehodnocovaní nároku na energopomoc v prvom polroku bežného roka zostáva rozhodujúce obdobie na sledovanie príjmov energetickej domácnosti od začiatku júla do konca júna bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka. Pri prehodnocovaní v druhom polroku sa toto obdobie upraví na 1. apríla bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva. Vyplýva to z novely nariadenia o adresnej energopomoci, ktoré v stredu schválila vláda.
„Navrhuje sa ustanoviť rozhodujúce obdobie na účely prehodnocovania splnenia podmienky bonity, ak k nemu dochádza v druhej polovici kalendárneho roka. Navrhuje sa zohľadňovať príjmy dosiahnuté v období od začiatku apríla roka predchádzajúceho prehodnoteniu do konca marca roka, v ktorom sa prehodnotenie vykonáva,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe k novele. Pokiaľ má domácnosť príjmy z podnikania, bude sa zohľadňovať zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce prehodnocovaniu.
Rezort hospodárstva priblížil, že prehodnocovanie adresnej energopomoci sa zrealizuje v auguste 2026 a je nevyhnutné pripraviť na tento účel potrebnú údajovú základňu, ako aj informačné procesy, je nevyhnutné, aby účinnosť navrhovaných zmien nastala 1. júla 2026. Zvyšná hodnota energopoukážky vo výške jednej tretiny celoročnej sumy sa bude zasielať v septembri. Vyplýva to z toho, že sa v januári doručovala energopoukážka na tri mesiace a v máji na päť mesiacov.
„Navrhuje sa ustanoviť rozhodujúce obdobie na účely prehodnocovania splnenia podmienky bonity, ak k nemu dochádza v druhej polovici kalendárneho roka. Navrhuje sa zohľadňovať príjmy dosiahnuté v období od začiatku apríla roka predchádzajúceho prehodnoteniu do konca marca roka, v ktorom sa prehodnotenie vykonáva,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe k novele. Pokiaľ má domácnosť príjmy z podnikania, bude sa zohľadňovať zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce prehodnocovaniu.
Rezort hospodárstva priblížil, že prehodnocovanie adresnej energopomoci sa zrealizuje v auguste 2026 a je nevyhnutné pripraviť na tento účel potrebnú údajovú základňu, ako aj informačné procesy, je nevyhnutné, aby účinnosť navrhovaných zmien nastala 1. júla 2026. Zvyšná hodnota energopoukážky vo výške jednej tretiny celoročnej sumy sa bude zasielať v septembri. Vyplýva to z toho, že sa v januári doručovala energopoukážka na tri mesiace a v máji na päť mesiacov.