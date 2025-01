Vláda spresnila podmienky pre záujemcov o podporované nájomné byty

Bratislava 22. januára (TASR) - Vláda spresnila podmienky pre záujemcov o pridelenie bytu v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Ide najmä o upresnenie pri posudzovaní príjmov záujemcov či výpočte priemerného mesačného príjmu domácnosti záujemcu. Úprava sa tiež týka zjednodušenia registrácie pre záujemcov o štátom podporované nájomné byty. Úpravu nariadenia o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania schválil vládny kabinet v stredu.



"Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania sa mení s cieľom reagovať na aktuálne potreby efektívneho spustenia systému štátom podporovaného nájomného bývania. Navrhované zmeny spresňujú platné znenie nariadenia vlády najmä s ohľadom na zaistenie flexibility a efektívnosti pre Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania pri činnosti overovania príjmov, ako aj pri následnom prideľovaní bytov jednotlivým cieľovým skupinám podporujúc transparentnosť procesu a reflektujúc sociálne i ekonomické záujmy štátu a občanov," priblížilo Ministerstvo dopravy SR v predkladacej správe.



V novom nariadení vláda upresnila ďalšie druhy posudzovaných príjmov na účely splnenia kritérií záujemcom o štátom podporované nájomné bývanie a spresnila aj spôsob ich preukazovania. Kabinet tiež upresnil výpočet priemerného mesačného príjmu domácnosti záujemcu.



Nové nariadenie má tiež priniesť dynamickejšie schvaľovanie projektov nájomného bývania agentúrou či vecne a časovo efektívnejšie prerozdelenie bytov medzi jednotlivé preferované kategórie záujemcov. Cieľom úpravy legislatívy je tiež odstránenie neobsadenosti bytov štátom podporovaného nájomného bývania nájomníkmi pre prieťahy, ktoré by mohli vzniknúť pri schvaľovaní projektov nájomného bývania či pri prerozdeľovaní bytov.