Vláda spresnila spôsob výpočtu kompenzácie pre dodávateľov elektriny

Bratislava 12. júna (TASR) – Štát by mal v nasledujúcich mesiacoch ušetriť. Vláda v pondelok schválila novelu nariadenia, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.



Návrh okrem iného zavádza definíciu zmluvnej ceny za dodávku elektriny. Tá v porovnaní so súčasným znením spresňuje základ pre výpočet kompenzácie zo štátneho rozpočtu. Zároveň sa v prípade dodávky elektriny ustanovuje mechanizmus konkrétneho spôsobu stanovenia výšky kompenzácií vyplácaných zo štátneho rozpočtu.



"Predloženým návrhom nariadenia sa zvyšuje efektívnosť vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu na kompenzácie. Nariadením vlády sa ustanovuje mechanizmus konkrétneho spôsobu stanovenia výšky kompenzácií vyplácaných zo štátneho rozpočtu, ktorý by mal byť jednoduchý, s rozumnou administratívnou náročnosťou pre dodávateľov aj pre subjekty, ktoré budú oprávnenosť požadovanej kompenzácie kontrolovať," uviedlo ministerstvo hospodárstva v dôvodovej správe k schválenej vyhláške.