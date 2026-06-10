< sekcia Ekonomika
Vláda: SR vlani poskytla štátnu pomoc vo výške 775,32 milióna eur
Z hľadiska foriem poskytnutej štátnej pomoci dominovali priame formy pomoci, najmä dotácie, granty, nenávratné finančné príspevky a bonifikácie úrokov.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Štátna pomoc v SR v roku 2025 dosiahla objem 775,23 milióna eur, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje pokles o 83 miliónov eur. Viac ako polovica (55,48 %) pochádzala z národných zdrojov, zvyšok z prostriedkov Európskej únie. Vyplýva to zo Správy o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2025, ktorú v stredu schválila vláda. Najväčší objem pomoci smeroval do oblasti ochrany životného prostredia (191,84 milióna eur), pôdohospodárstva (99,73 milióna eur) a zamestnanosti (98,34 milióna eur).
Viac štátnej pomoci ako v predchádzajúcom období smerovalo do oblasti výskumu, vývoja a inovácií (o 53,09 milióna eur), ochrany životného prostredia (o 23,48 milióna eur), kultúry a záchrany kultúrneho dedičstva (o 18,57 milióna eur), športových a multifunkčných rekreačných infraštruktúr (o 9,18 milióna eur) a podpory zamestnanosti (o 7,89 milióna eur). Medziročný pokles, naopak, zaznamenala regionálna pomoc (o 53,86 milióna eur), dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (o 21,34 milióna eur) a pomoc na ukončenie činnosti (o 2,81 milióna eur).
„Vývoj štátnej pomoci v roku 2025 naznačuje postupný prechod od krízových opatrení k podpore dlhodobých politík, najmä v oblasti inovácií, zelenej transformácie a konkurencieschopnosti,“ skonštatoval v správe Protimonopolný úrad SR, ktorý je jej autorom. Zároveň sa podľa neho prejavilo postupné utlmovanie mimoriadnych podporných opatrení prijatých v predchádzajúcich rokoch v reakcii na dôsledky agresie Ruska voči Ukrajine.
Z hľadiska foriem poskytnutej štátnej pomoci dominovali priame formy pomoci, najmä dotácie, granty, nenávratné finančné príspevky a bonifikácie úrokov, ktoré predstavovali 92,87 % celkového objemu štátnej pomoci. Ostatné formy pomoci mali výrazne nižší podiel, pričom daňové zvýhodnenia tvorili 4,13 %, poskytnuté služby 2,94 % a majetková účasť len 0,06 %.
Viac štátnej pomoci ako v predchádzajúcom období smerovalo do oblasti výskumu, vývoja a inovácií (o 53,09 milióna eur), ochrany životného prostredia (o 23,48 milióna eur), kultúry a záchrany kultúrneho dedičstva (o 18,57 milióna eur), športových a multifunkčných rekreačných infraštruktúr (o 9,18 milióna eur) a podpory zamestnanosti (o 7,89 milióna eur). Medziročný pokles, naopak, zaznamenala regionálna pomoc (o 53,86 milióna eur), dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (o 21,34 milióna eur) a pomoc na ukončenie činnosti (o 2,81 milióna eur).
„Vývoj štátnej pomoci v roku 2025 naznačuje postupný prechod od krízových opatrení k podpore dlhodobých politík, najmä v oblasti inovácií, zelenej transformácie a konkurencieschopnosti,“ skonštatoval v správe Protimonopolný úrad SR, ktorý je jej autorom. Zároveň sa podľa neho prejavilo postupné utlmovanie mimoriadnych podporných opatrení prijatých v predchádzajúcich rokoch v reakcii na dôsledky agresie Ruska voči Ukrajine.
Z hľadiska foriem poskytnutej štátnej pomoci dominovali priame formy pomoci, najmä dotácie, granty, nenávratné finančné príspevky a bonifikácie úrokov, ktoré predstavovali 92,87 % celkového objemu štátnej pomoci. Ostatné formy pomoci mali výrazne nižší podiel, pričom daňové zvýhodnenia tvorili 4,13 %, poskytnuté služby 2,94 % a majetková účasť len 0,06 %.