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Vláda: Slovensko vykazuje vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Medzinárodné spoločenstvo v rámci hodnotenia Slovenska identifikovalo dve oblasti takzvaného dobrého výkonu s pozitívnymi výsledkami.

Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovensko vykazuje vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti, pričom hlavnou výzvou do budúcna zostáva udržanie tohto štandardu pri dostavbe štvrtého bloku v Mochovciach. Vyplýva to zo správy o 10. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie. Zasadnutie sa konalo 13. až 24. apríla vo Viedni.

Medzinárodné spoločenstvo v rámci hodnotenia Slovenska identifikovalo dve oblasti takzvaného dobrého výkonu s pozitívnymi výsledkami. Prvou je prenos skúseností z výstavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce do zvýšenia bezpečnosti už prevádzkovaných blokov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Druhou oceňovanou oblasťou je vysoký počet absolvovaných medzinárodných misií v uplynulých rokoch.

Na zasadnutí sa zmluvné strany dohodli aj na témach, ktorým sa majú venovať v národných správach v roku 2028. Ide napríklad o ľudské zdroje, extrémne počasie, vplyv umelej inteligencie, havarijnú pripravenosť a zabezpečenie spoľahlivých dodávateľských reťazcov.
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