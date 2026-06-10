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Vláda stanovila Sakovej nový termín na vyrovnanie vlastníctva JESS
Vytvorenie obchodnej spoločnosti JESS schválila slovenská vláda v decembri 2009. Firma mala za úlohu pripraviť projekt výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. júna (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nesplnila termín na vyrovnanie vlastníckych podielov SR v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ktorým sa mala dosiahnuť plná štátna kontrola nad projektom nového jadrového zdroja. Vláda jej preto stanovila nový termín, a to do 10. júla tohto roka.
Pôvodne mala Saková podľa uznesenia vlády zo septembra minulého roka zabezpečiť vyrovnanie vlastníctva v JESS, kde má podiel aj český ČEZ, do konca apríla. Ovládnutím 100 % majetkového podielu v JESS Slovenskou republikou sa majú zabezpečiť štátom kontrolované majetkové práva k pozemkom určeným na výstavbu nového jadrového zdroja.
Vytvorenie obchodnej spoločnosti JESS schválila slovenská vláda v decembri 2009. Firma mala za úlohu pripraviť projekt výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá vlastní 51 % podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 % akcií spoločnosti.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní vlády dodal, že nový jadrový zdroj elektriny chce vláda stavať výlučne ako majetok Slovenskej republiky, treba sa vyrovnať s českou stranou, ktorá vložila do tejto spoločnosti v minulosti okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.
„Považujem to za dôležité, pretože potrebujeme dynamizovať procesy okolo výstavby jadrového zdroja. A ja očakávam do 10. júla tohto roka, že pani podpredsedníčka vlády príde s relevantnými riešeniami,“ dodal Fico.
Pôvodne mala Saková podľa uznesenia vlády zo septembra minulého roka zabezpečiť vyrovnanie vlastníctva v JESS, kde má podiel aj český ČEZ, do konca apríla. Ovládnutím 100 % majetkového podielu v JESS Slovenskou republikou sa majú zabezpečiť štátom kontrolované majetkové práva k pozemkom určeným na výstavbu nového jadrového zdroja.
Vytvorenie obchodnej spoločnosti JESS schválila slovenská vláda v decembri 2009. Firma mala za úlohu pripraviť projekt výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá vlastní 51 % podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 % akcií spoločnosti.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní vlády dodal, že nový jadrový zdroj elektriny chce vláda stavať výlučne ako majetok Slovenskej republiky, treba sa vyrovnať s českou stranou, ktorá vložila do tejto spoločnosti v minulosti okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál.
„Považujem to za dôležité, pretože potrebujeme dynamizovať procesy okolo výstavby jadrového zdroja. A ja očakávam do 10. júla tohto roka, že pani podpredsedníčka vlády príde s relevantnými riešeniami,“ dodal Fico.