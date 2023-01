Vláda stanovila výkupné ceny elektriny z bioplynu, biomasy a VÚ KVET

Bratislava 31. januára (TASR) - Vláda v rámci krízovej regulácie stanovila na tento rok nové minimálne výkupné ceny elektriny vyrobenej z bioplynu a biomasy, ako aj z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET), s výnimkou výroby zo zemného plynu a čierneho uhlia. Vyplýva to z nariadenia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré v utorok schválil vládny kabinet.



Hodnoty určené vládou nahrádzajú rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ak ten stanovil nižšiu cenu. Výkupnú cenu elektriny vyrobenej zo spaľovania bioplynu a biomasy vláda v takom prípade určila na 232 eur na megawatthodinu (MWh). Pri vysoko účinnej kombinovanej výrobe zo spaľovania odpadu je minimálna cena stanovená na 92 eur/MWh, zo spaľovania hnedého uhlia na 222 eur/MWh a zo spaľovania minerálnych olejov, biokvapalín a rašeliny na úrovni 172 eur/MWh.



Rezort hospodárstva rozhodnutie odôvodnil tým, že vplyvom vysokej inflácie došlo pre výrobcov tejto elektriny k skokovému nárastu palivových nákladov, ale aj servisných a osobných nákladov. Reálne tak hrozí, že dotknutí výrobcovia nebudú schopní aktuálne prevádzkové náklady financovať, z dôvodu straty svoje zariadenia odstavia a nebudú elektrinu vyrábať.



"Výsledkom by bolo zníženie ponuky elektriny na trhu s elektrinou, ktorý je už v súčasnej dobe, z pohľadu dopytu po elektrine a dostupných zdrojov elektriny, veľmi napätý. Dôsledkom takéhoto vývoja by mohlo byť ďalšie zvýšenie cien elektriny, ktoré sú už teraz násobne vyššie, než v uplynulom období," vysvetlilo ministerstvo.