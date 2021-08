Vláda: Slovensko zabezpečí zriadenie sídla pre Európsky orgán práce

Bratislava 25. augusta (TASR) – Slovensko zabezpečí zriadenie sídla pre Európsky orgán práce (ELA) v hlavnom meste. Vyplýva to zo zmluvy medzi hostiteľskou krajinou (Slovenskom) a agentúrou, ktorej znenie v stredu na svojom rokovaní odobrila vláda. Pred ratifikáciou ju však musia ešte odsúhlasiť aj poslanci parlamentu.



"Z hľadiska osobného rozsahu sa zmluva vzťahuje na Európsky orgán práce ako orgán Európskej únie s právnou subjektivitou, jeho 144 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ako aj na iné osoby, ktoré sa podieľajú na plnení úloh ELA," napísali autori materiálu v predkladacej správe.



Zmluva hovorí o poskytnutí vhodného umiestnenia agentúry v Bratislave a o inej podpore ELA, ako aj o výsadách, imunitách či iných zvýhodneniach pre ELA, výkonného riaditeľa, zamestnancov agentúry a ich rodinných príslušníkov.



Vláda sa zmluvou zaviaže aj k poskytnutiu asistenčnej služby pre zamestnancov ELA a ich rodinných príslušníkov. Zverené budú do kompetencie rezortu práce.



Zmluva hovorí aj o tom, že ELA bude v najvyššej možnej miere oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní z miestnych nákupov tovarov a služieb pre úradné využitie (ak je suma vyššia ako 70 eur). Bude oslobodený aj od všetkých ciel, zákazov a obmedzení na dovoz a vývoz výrobkov, ktoré sú určené pre jeho úradné použitie vrátane publikácií.



"V prípade vnútroštátnych nákupov tovarov a služieb na osobnú spotrebu, bude mať prvých 144 zamestnancov, za predpokladu, že nie sú štátnymi príslušníkmi SR alebo nemajú v SR trvalý pobyt, nárok na vrátenie DPH kumulatívne najviac do výšky 10.000 eur za zamestnanca, ktorý si môžu uplatniť najneskôr do konca roka 2023," píše sa v zmluve. Faktúra však musí byť vo vyššej hodnote ako 70 eur.



Hostenie ELA ukrojí zo štátneho rozpočtu na strane výdavkov zhruba 55.000 eur v tomto roku a okolo 1,3 milióna eur každoročne od roku 2022 po rok 2024. Keďže návrh počíta aj s nárokmi na vrátenie DPH, bude to mať vplyv aj na príjmovú stránku rozpočtu – z daňových príjmov to ukrojí odhadom 145.000 eur tento rok, 725.000 eur v roku 2022 a 580.000 eur v roku 2023. Ministerstvo práce v materiáli deklaruje, že návrhom sa nezvyšuje celková suma výdavkov na podporu ELA počas prvých desiatich rokov jej fungovania na Slovensku, ktorú si vláda schválila v sume 18,4 milióna eur.