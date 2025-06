Stavy ošípaných boli v SR k 15. máju na úrovni 518.177 kusov

Bratislava 4. júna (TASR) - Stavy ošípaných boli na Slovensku k 15. máju 2025 na úrovni 518.177 kusov (ks). Vyplýva to z informácie o aktuálnej situácii so šírením afrického moru ošípaných (AMO) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.



„V roku 2022 bolo zaznamenaných päť prípadov AMO v chovoch domácich ošípaných. Dňa 2. augusta 2024 bolo opäť po vyše dvoch rokoch potvrdené ďalšie ohnisko AMO u domácich ošípaných. Posledné potvrdené ohnisko AMO u domácich ošípaných bolo 2. mája 2025 v komerčnom chove v katastri obce Dolné Semerovce v okrese Levice. V predmetnom chove došlo k depopulácii a neškodnému zlikvidovaniu 18.568 ks ošípaných (18.068 usmrtených kusov a 500 ks úhynov),“ spresnil agrorezort.



Od 1. marca do 30. apríla 2025 bolo podľa informatívneho materiálu MPRV ulovených 2999 ks diviačej zveri, ktorá je prenášačom AMO. Ku koncu apríla 2024 bolo ulovených 3797 ks diviačej zveri. Uhynutých bolo v poľovníckej sezóne 2025/2026 do konca apríla tohto roku 278 ks, v poľovníckej sezóne 2024/2025 to bolo 1203 ks diviačej zveri.