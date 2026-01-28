< sekcia Ekonomika
Stiahli návrh na skrátené konanie o opatreniach ohľadom odlesňovania
Dôvodom späťvzatia návrhu na skrátené konanie je to, že na 43. schôdzi NR SR bol schválený pozmeňovací návrh k vládnej novele Trestného zákona.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Vláda v stredu schválila späťvzatie návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu novely zákona, ktorým sa zabezpečuje vykonávanie niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania. Národná rada (NR) SR tak o ňom nebude rokovať zrýchlene.
Dôvodom späťvzatia návrhu na skrátené konanie, ktoré na vláde predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), je to, že na 43. schôdzi NR SR bol schválený pozmeňovací návrh k vládnej novele Trestného zákona. Tou sa menili ustanovenia zákona o vykonávaní niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania, ktoré boli obsahom uvedeného vládneho návrhu, ich prerokovanie v NR SR preto stratilo opodstatnenie.
Dôvodom späťvzatia návrhu na skrátené konanie, ktoré na vláde predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), je to, že na 43. schôdzi NR SR bol schválený pozmeňovací návrh k vládnej novele Trestného zákona. Tou sa menili ustanovenia zákona o vykonávaní niektorých opatrení EÚ na zmiernenie globálneho odlesňovania, ktoré boli obsahom uvedeného vládneho návrhu, ich prerokovanie v NR SR preto stratilo opodstatnenie.