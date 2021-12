Vláda: Strategické územie Valaliky je významnou investíciou

Bratislava 22. decembra (TASR) – Štátna spoločnosť MH Invest II dostala na projekt priemyselného parku Valaliky osvedčenie o významnej investícii. Strategické územie južne od Košíc by malo mať rozlohu viac ako 1000 hektárov, vyplýva to z materiálu Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt "Strategické územie Valaliky", ktorý v stredu schválil kabinet premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).



"Strategické územie Valaliky má predpoklad prilákať investície nielen v oblasti priemyselnej výroby a služieb, ale aj v oblasti výskumu a vývoja, a tým priamo prispieť k naplneniu cieľa vlády znížiť regionálne rozdiely v Slovenskej republike," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v schválenom návrhu. Výstavba priemyselného parku by mala podľa zámeru stáť necelých 121 miliónov eur.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po schválení tohto bodu vládou spresnil, že uznanie budúceho priemyselného parku Valaliky za významnú investíciu pomôže rýchlejšie a lepšie pripraviť park pre budúceho investora. "Intenzívne pracujeme na tom, aby sme získali takéhoto investora," uviedol Sulík. Názov firmy minister nespresnil, zamestnávať by však údajne mohla až okolo 5000 ľudí.