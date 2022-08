Vláda: Štruktúra odplát DSS by sa mala zmeniť

Bratislava 24. augusta (TASR) - Štruktúra odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) by sa mala zmeniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



"Primárnym cieľom navrhovanej právnej úpravy je najmä prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia – zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu pre nových a postupne aj pre existujúcich sporiteľov a priorizáciou dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe," priblížil rezort práce.



Pozitívny efekt na hodnotu dôchodkových úspor sporiteľov budú mať podľa MPSVR aj navrhované zmeny v štruktúre odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti a návrh na zavedenie individuálnych garancií.



Účinnosť navrhovanej právnej úpravy, ktorá sa týka zavedenia predvolenej investičnej stratégie, sa navrhuje od 1. januára 2023 a účinnosť ustanovení súvisiacich so zmenami vo výplatnej fáze sa z dôvodu potreby dlhšej legisvakačnej lehoty na ich implementáciu navrhuje od 1. januára 2024.