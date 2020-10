Vláda súhlasí s prenájmom pozemkov letiska v Bratislave pre SHMÚ

Bratislava 28. októbra (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) má na pozemkoch Letiska M. R. Štefánika v Bratislave umiestnené budovy a zariadenia. Nájomný vzťah v prípade týchto pozemkov sa končí, je preto potrebná nová nájomná zmluva. Ide o pozemky špecifikované ako prioritný infraštruktúrny majetok (PIM). Vláda v stredu odsúhlasila predĺženie doby nájmu pre SHMÚ.



SHMÚ má v strede prevádzkových plôch postavenú budovu dráhovej pozorovateľne s prístavbou a zriadenú meteo záhradku, ktorú využíva na potreby zabezpečenia poskytovania leteckej meteorologickej služby a ostatných špecifických činností.



Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS) ako prevádzkovateľ letiska a vlastník pozemkov a prevádzkových plôch letiska uzatvorila so SHMÚ na pozemky zastavané stavbami SHMÚ nájomnú zmluvu. Doba nájmu sa podľa nej končí po piatich rokoch, a to 31. októbra 2020. V nadväznosti na to SHMÚ listom vo februári požiadal BTS o predĺženie doby nájmu o ďalších päť rokov. Letisko následne požiadalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR o zabezpečenie predchádzajúceho súhlasu vlády na platnosť novej nájomnej zmluvy.



"Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas vlády Slovenskej republiky, ak sa prenecháva PIM do nájmu na čas dlhší ako päť rokov alebo ak sa v nájomnej zmluve dohodlo v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov," konštatuje sa v predkladacej správe.



Z predloženého materiálu zároveň vyplýva, že výška ročného nájomného v zmysle predmetnej nájomnej zmluvy je 3476,48 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom uvedená suma bude následne počas trvania zmluvy každoročne zvyšovaná o infláciu.