Vláda súhlasí s umožnením klientom ZSS mať dôverníka, má pripomienky

Bratislava 5. mája (TASR) – Prijímatelia sociálnych služieb v zariadeniach by mali mať právo na dôverníka na právne udalosti. Počíta s tým novela zákona o sociálnych službách z dielne poslancov z OĽANO, Za ľudí a Sme rodina. Vláda tento poslanecký návrh v stredu odsúhlasila, avšak poukázala na problémy, ktoré môžu vzniknúť po prijatí právnej úpravy. Niektoré ustanovenia žiada vypustiť.



"Dôverník je fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka súhlasí a je spôsobilá na právne úkony. Výber dôverníka je plne v kompetencii prijímateľa sociálnej služby. Podmienkou vzniku postavenia dôverníka je určovací prejav vôle prijímateľa sociálnej služby a súhlas dôverníka," vysvetlili poslanci v dôvodovej správe. Inštitút dôverníka má za cieľ pomáhať prijímateľovi sociálnej služby dodržiavať jeho základné ľudské práva a slobody a ľudskú dôstojnosť.



Zároveň by sa malo podľa návrhu zakázať, aby sa poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa stal opatrovníkom prijímateľa sociálnej služby. Má sa tak zamedziť konfliktu záujmov. Voči tejto časti návrhu má však Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR námietky.



Rezort súhlasí s tým, že konflikt záujmov je pri opatrovníctve relevantnou problematikou. "Ak však má ísť o systémovú úpravu, mala by sa vykonať v Občianskom zákonníku," dodal rezort.



Ministerstvo takisto v stanovisku dodalo, že samostatným aplikačným problémom navrhovanej úpravy je skutočnosť, že ani z dôvodovej správy nie je jasné, akým personálnym zdrojom bude nahradený poskytovateľ sociálnej služby v prípade opatrovníctva, keďže samospráva nie je vždy na takúto kompetenciu pripravená. Takisto sa ministerstvu zdá byť úprava príliš prísna, pretože osoba poskytovateľa či zamestnanca bude vylúčená z akéhokoľvek opatrovníctva, teda nielen z opatrovníctva prijímateľa sociálnej služby v "jeho" zariadení, ale opatrovať teda nebude môcť napríklad ani rodinného príslušníka.



"Z týchto dôvodov navrhujeme vypustiť úpravu týkajúcu sa zákazu opatrovníctva poskytovateľmi sociálnych služieb z návrhu zákona a možnosť úpravy komunikovať s Ministerstvom spravodlivosti SR," uzavrel rezort.



Vo svojom stanovisku rezort upozorňuje aj na to, že klient ZSS má právo kontaktovať akúkoľvek kontaktnú osobu mimo zariadenia. S cieľom vyhnúť sa kompetenčnej kolízii kontaktnej osoby a dôverníka je preto podľa vlády nevyhnutné ich postavenie v zákone jednoznačne vymedziť. "A to tak, že pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov prijímateľa sociálnej služby bude de iure poslaním dôverníka, nie kontaktnej osoby," vysvetlil rezort.



Ministerstvo si tiež myslí, že z návrhu je potrebné vypustiť ustanovenie o tom, že na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka, keďže takáto právna úprava nie je potrebná.