Vláda súhlasí s uzavretím dohody medzi vládami SR a Gruzínska
Slovensko a Gruzínsko budú uľahčovať širšiu spoluprácu medzi svojimi štátnymi a súkromnými inštitúciami.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Vláda súhlasila s návrhom uzavretia dohody medzi vládami Slovenska a Gruzínska. Tento návrh na stredajšie rokovanie vlády predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.
„Cieľom dohody je rozvíjať a zintenzívňovať vzájomnú hospodársku, priemyselnú a technologickú spoluprácu na základe reciprocity a vzájomnej výhodnosti a vytvorenie primeraného právneho rámca pre slovensko-gruzínske vzťahy,“ uviedlo MH v predkladacej správe.
Dohoda je zameraná na podporu a rozvoj obchodných kontaktov oboch krajín a rovnako aj na hospodársku spoluprácu v oblastiach priemyslu a výstavby, dopravy a logistiky, energetiky a ťažobného priemyslu, cestovného ruchu, poľnohospodárstva a lesníctva, informačných technológií, ochrany životného prostredia či digitalizácie a inovácií.
Slovensko a Gruzínsko budú uľahčovať širšiu spoluprácu medzi svojimi štátnymi a súkromnými inštitúciami. Rovnako sa krajiny touto dohodou zaviazali vymieňať si informácie o hospodárskom rozvoji a obchodnej výmene, podporovať organizovanie podnikateľských a investičných misií, preskúmavať spoločné podnikateľské príležitosti, ale aj identifikovať prekážky, ktoré bránia vzájomnej hospodárskej spolupráci.
V rámci tejto dohody vznikne aj spoločná komisia pre hospodársku spoluprácu, ktorá bude mať zástupcov, respektíve predsedov z oboch krajín.
