Vláda súhlasila so zmenami stanov firmy EUROFIMA
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ich odsúhlasilo vlani 16. októbra, jej akcionárom je aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Vláda v stredu odsúhlasila návrh zmien stanov Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel (EUROFIMA). Zmeny sa týkajú článkov stanov upravujúcich jej fungovanie. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ich odsúhlasilo vlani 16. októbra, jej akcionárom je aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Vyplýva to z návrhu zmien stanov firmy, ktorý na vláde predložil minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
EUROFIMA so sídlom vo švajčiarskom Bazileji sa zameriava najmä na financovanie nákupu a modernizácie železničných koľajových vozidiel pre členské spoločnosti za prijateľných cenových podmienok. Združuje 25 členských štátov a jej akcionármi sú hlavne národné železničné spoločnosti.
ZSSK vlastní v spoločnosti EUROFIMA 1300 akcií s podielom približne 0,5 %, pričom vláda SR napríklad ručí za finančné záväzky vlakového osobného dopravcu voči spoločnosti. ZSSK do roku 2009 prijala na obnovu, modernizáciu a nákup železničných koľajových vozidiel finančnú výpomoc od EUROFIMA v celkovom objeme takmer 140 miliónov eur. Všetky finančné výpomoci boli postupne refinancované úvermi od komerčných bánk, posledná výpomoc bola refinancovaná v roku 2020.
