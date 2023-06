Suma za opatrovanie jedného človeka sa zvýši o 43,35 eura na 569 eur

Bratislava 21. júna (TASR) - Peňažný príspevok na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku bude od 1. júla zvýšený o 43,35 eura, respektíve na 569 eur. Ak takýto opatrovateľ opatruje dve a viac fyzických osôb, tak príspevok sa zvýši o 57,65 eura na 756,80 eura. V stredu o tom informovala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.



"Myslím si, že je to odkaz pre ľudí, že sa naozaj snažíme na nich pozerať takým okom, že sú súčasťou spoločnosti. Naozaj sa pozrieť, že sú ľudia, ktorí si jednoducho nevedia zabezpečiť svoje potreby cez pracovnú činnosť, ale sú odkázaní na našu pomoc," uviedla Gaborčáková. Dodala, že po zvýšení mzdy pre formálnych opatrovateľov sa zamerali aj kategóriu neformálnych opatrovateľov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o svojich príbuzných v ich domácom prostredí formou opatrovania alebo osobnej asistencie.



Ak je opatrovateľ zároveň poberateľom dôchodkovej dávky, od 1. júla sa mu zvýši príspevok na opatrovanie z 262,85 eura na 426 eur. Ak takýto poberateľ opatruje dve a viac osôb, dávka sa zvýši na 567 eur.



Ministerka uviedla, že aj keby nebola novela prijatá, pre opatrovateľov by príspevky zvýšili. "Najzraniteľnejšia skupina je, keď sa senior stará o seniora. Tým, že sa valorizovali dôchodky, by sa však mohlo stať, že by mnohým nebol opatrovateľský príspevok priznaný," priblížila.



Gaborčáková dodala, že počet poberateľov príspevku na opatrovanie v produktívnom veku je 41.383 ľudí, poberajúcich zároveň dôchodkovú dávku 23.819 ľudí, a počet ľudí poberajúcich príspevok na osobnú asistenciu je 12.450. Dosah tohto nariadenia na štátny rozpočet je 15,751 milióna eur.