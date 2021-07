Takmer päť miliónov eur realokujú pre najmenej rozvinuté okresy

Bratislava 21. júla (TASR) - Takmer päť miliónov eur bude realokovaných pre 12 najmenej rozvinutých okresov (NRO). Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2020 v kapitole Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.



"Finančné prostriedky vo výške 4,9 milióna eur budú zabezpečené realokáciou výdavkov v rámci rozpočtu kapitoly MIRRI, a to z podprogramu 0ET06 z predchádzajúcich rokov z kategórie kapitálových výdavkov, zdroj 131K, na bežné výdavky v podprograme 0ET05 v sume 2 milióny eur a kapitálové výdavky v podprograme 0ET05 v sume 2,9 milióna eur," spresnilo MIRRI.



Finančné prostriedky budú podľa ministerstva investícií použité na financovanie projektov v oblasti podpory regionálneho rozvoja, a to výlučne pre príjemcov z dvanástich najmenej rozvinutých okresov, ktorým skončili akčné plány rozvoja k 31. decembru 2020.



Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy účel použitia výdavkov z minulých rokov môže zmeniť len vláda Slovenskej republiky.