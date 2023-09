Vláda tvrdí, že projekt zavádzania CES treba stabilizovať

Bratislava 20. septembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR nemôže zodpovedne pokračovať v pôvodne nastavenom harmonograme zavádzania Centrálneho ekonomického systému (CES). Projekt je po doterajších skúsenostiach potrebné stabilizovať a aktualizovať. Konštatoval to rezort financií v informatívnom materiáli o implementácii CES, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda.



Na prelome rokov 2023 a 2024 malo MF podľa pôvodného harmonogramu zahrnúť do informačného systému CES už organizácie druhej vlny. Podľa materiálu však musí venovať všetku snahu a energiu do stabilizácie organizácií prvej vlny. Prípravu druhej vlny plánuje rezort rozbehnúť až po personálnom a kompetenčnom posilnení príslušného odboru na ministerstve (OCES).



"Nevyhnutne sa tak musí posunúť druhá vlna migrácií o jeden rok, prehodnotiť a upraviť rozsah povinných modulov a súvisiacich procesov, čo je potrebné zohľadniť aj v dodávateľskom vzťahu a pri tej príležitosti vyriešiť aj otázku termínov ďalších vĺn migrácií a dodatočných nákladov s tým spojených," priblížil rezort financií.



Zapájanie ďalších organizácií, ktoré sú predmetom aktuálnej zmluvy s dodávateľom CES, sa má podľa aktualizovaného harmonogramu realizovať ešte v troch vlnách. Termín najbližšej druhej vlny posunul riadiaci výbor programu na 1. január 2025. Tretia vlna migrácií organizácií sa tak má posunúť na 1. január 2026. Táto vlna by mala zahŕňať aj rezort zdravotníctva vrátane všetkých nemocníc, a to v súlade s plánom obnovy a odolnosti. Štvrtá vlna migrácií bude odčlenená od tretej a realizovaná v samostatnom termíne k 1. januáru 2027.



"Takáto úprava zabezpečí proporcionálnejšie rozdelenie počtu organizácií do jednotlivých termínov, čo zabezpečí predpoklady na realizovateľnejšiu implementáciu všetkých organizácií bez zásadného vplyvu na plynulosť vykonávania ich procesov," avizoval v materiáli rezort financií.



Zámer zaviesť CES prijala vláda ešte v roku 2015. Dôvodom bol vysoký počet a rôznorodosť ekonomických informačných systémov, nemerateľný a centrálne metodicky neriaditeľný výkon ekonomických procesov štátu, ako aj vysoká miera duplicít. Cieľom systému je centralizovať a zjednotiť ekonomické procesy v rozpočtových a príspevkových organizáciách štátneho sektora.