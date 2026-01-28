< sekcia Ekonomika
Vláda: Účasť na Expo 2025 Osaka stála 7,5 milióna eur
Slovenská expozícia s rozlohou len 68 štvorcových metrov vďaka digitálnemu obsahu prilákala 3,8 milióna návštevníkov (priemerne 20.000 denne), čiže takmer 13 % z celkovej návštevnosti Expo 2025.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Slovensko na prípravu a účasť na svetovej výstave Expo 2025 v japonskej Osake vynaložilo do 31. decembra 2025 celkovo 7,51 milióna eur, čo je 41,52 % pôvodne plánovaného rozpočtu vyše 18 miliónov eur. Ušetrenú sumu viac ako 10,5 milióna eur umožnilo rozhodnutie vlády na prezentáciu SR v spoločnom pavilóne s inými krajinami miesto samostatného pavilónu. Vyplýva to zo záverečnej správy o účasti SR na svetovej výstave Expo 2025 Osaka, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie. Materiál predložil minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý).
