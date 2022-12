Vláda: Účel nevyčerpaných výdavkov v kapitole rezortu dopravy sa zmení

Bratislava 7. decembra (TASR) - Účel nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v sume vyše 30 miliónov eur sa zmení. Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu vlády SR z dielne rezortu dopravy, ktorý v stredu schválila vláda.



"Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2019, 2020 a 2021 sa týka prostriedkov v celkovej výške 30.074.194,55 eura, ktoré boli v roku 2021 viazané v rozpočte kapitoly MDV SR v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách," spresnil rezort dopravy.



Vzhľadom na to, že tieto prostriedky nie je možné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2022 a v záujme efektívneho využitia finančných prostriedkov navrhuje MDV zmeniť účel použitia týchto finančných prostriedkov jednak na úhradu systémových korekcií Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - vo forme bežných výdavkov vo výške 15.258.280,22 eura, a jednak na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest - do programu Cestná infraštruktúra vo výške 14.815.914,33 eura.