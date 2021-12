Vláda udelí víza vysokokvalifikovaným prišelcom z tretích krajín

Bratislava 14. decembra (TASR) – Vládny kabinet na svojom utorkovom rokovaní odobril nariadenie vlády o záujme SR udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným príslušníkom tretích krajín, ktorí sa rozhodnú pre prácu na Slovensku. S návrhom prišiel minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Rozhodnutie vyplýva z jednej z reforiem plánu obnovy, ktorej cieľom je skrátiť a výrazne zjednodušiť procesy získania pracovného povolenia a povolenia na pobyt pre vysokokvalifikovaných prišelcov z tretích krajín vrátane ich rodinných príslušníkov, a to využitím zrýchlenej schémy pre národné víza.



Právna úprava umožní udeliť národné vízum štátnym príslušníkom tretích krajín z dôvodu záujmu SR na účel hľadania si zamestnania a na pracovný účel, pričom ide o ľudí, ktorí sú absolventmi popredných svetových vysokých škôl či výskumných inštitúcií. Zaraďujú sa sem tiež absolventi českých a slovenských vysokých škôl. Ide o absolventov, ktorí budú zamestnaní na postoch vyžadujúcich si vysokú kvalifikáciu a ktoré majú zároveň vysokú pridanú hodnotu pre ekonomiku SR – napríklad IT odborníci či lekári.



"Tieto kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín budú oprávnené na základe udeleného národného víza vstúpiť na územie SR za účelom hľadania si zamestnania, to jest nebudú povinné na tento účel preukazovať sa pracovnou zmluvou," napísal rezort v materiáli s tým, že ak si prácu nájdu, budú títo ľudia oprávnení nastúpiť do zamestnania ihneď na základe národného víza na účel zamestnania, ktoré im bude udelené na počkanie.



V budúcom roku navrhlo ministerstvo udeliť maximálne 3000 národných víz. Nariadenie bude účinné od 1. apríla budúceho roka.