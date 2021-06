Vláda ukončila výnimočné okolnosti vo verejných financiách

Bratislava 30. júna (TASR) - Výnimočné okolnosti vo verejných financiách sa skončili. Zároveň sa však až do konca roku 2022 nebude uplatňovať korekčný mechanizmus. Vyplýva to z návrhu na ukončenie výnimočných okolností z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.



MF SR na základe poslednej makroekonomickej prognózy, ktorá potvrdzuje oživenie ekonomiky v roku 2021, navrhlo vláde ukončenie výnimočných okolností. Vláda vyhlásila výnimočné okolnosti 24. júna 2020 na návrh ministerstva financií z dôvodu vplyvu pandémie COVID-19 na slovenskú ekonomiku v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.



V dôsledku výnimočných okolností sa v roku 2020 a 2021 neuplatnil korekčný mechanizmus, ktorý vyplýval z výrazného odchýlenia od smerovania k vyrovnanému rozpočtu v roku 2018 aj 2019.



Na návrh ukončenia výnimočných okolností reflektuje aktuálny Program stability SR na roky 2021 až 2024, ktorý predstavuje novú trajektóriu k dosiahnutiu strednodobého rozpočtového cieľa (MTO) na úrovni štrukturálneho prebytku 0,5 % HDP. Navrhuje sa znižovanie štrukturálneho deficitu o 1 p.b. HDP ročne od roku 2023 až do dosiahnutia MTO.



Ministerstvo financií SR zároveň navrhuje pokračovanie neuplatnenia korekčného mechanizmu do konca roku 2022. Návrh na neuplatnenie korekcie z odchýlenia od smerovania k strednodobému rozpočtovému cieľu do konca roku 2022 vychádza zo stanoviska Európskej komisie (EK) z 2. júna 2021 v rámci jarného balíka európskeho semestra o predĺžení všeobecnej únikovej klauzuly do konca roka 2022.



Vzhľadom na komunikáciu EK odložiť aktiváciu európskych fiškálnych pravidiel a odporúčania pokračovať v podpornej fiškálnej politike pri zohľadnení zdrojov z plánu obnovy by uplatnenie korekčného mechanizmu viedlo k odlišnému prístupu na národnej a európskej úrovni a dodatočnej reštrikcii v období sťahovania podporných protipandemických opatrení.