Vláda: Úlohy v implementácii plánu obnovy nesplnili dva rezorty

Bratislava 9. júla (TASR) - Rezorty splnili v rámci implementácie plánu obnovy 15 úloh zo 17, ktorých termín splnenia bol do 1. júla 2024. Jednu z nich nesplnilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a ďalšiu Ministerstvo vnútra (MV) SR. Vyplýva to z materiálu podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v utorok schválila vláda.



Jednou z úloh MH SR bolo vyhlásiť výzvu, ktorej účelom je zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov. Táto úloha je súčasťou siedmej žiadosti o platbu. "V súvislosti s rizikom nesplnenia stanoveného cieľa plánu obnovy si dovoľujeme upozorniť, že výška sankcie z nesplnenie tohto cieľa podľa metodiky Európskej komisie (EK) prevyšuje samotnú alokáciu na dané opatrenie," uviedla Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) s tým, že výzvu je potrebné vyhlásiť najneskôr do 15. júla tohto roka.



Rezort vnútra nesplnil úlohu vypracovať návrh výzvy na zriadenie centier zdieľaných služieb, ktorý mal byť hotový do 28. júna tohto roka. "Pôvodný termín MV SR nedokázalo splniť, nakoľko realizačná zmluva s audítorskou spoločnosťou Stengl, ktorá má pre MV SR vykonať audit obcí a vypracovať návrh výzvy, bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 18. júna," vysvetlilo MV SR.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR splnilo tri úlohy, pričom jednou z nich bolo preložiť NIKA implementačný plán reformy krajinného plánovania. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR už predložilo plán reformy centralizácie riadenia nemocníc a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zas plán reformy posudkovej činnosti. Svoje úlohy splnilo aj Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Ministerstvo dopravy (MD) SR a Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a využívanie eurofondov.