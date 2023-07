Vláda upravila nariadenie o platbách za vyťažené nerasty

Bratislava 12. júla (TASR) - Od začiatku budúceho roka by ťažobné spoločnosti, ktoré dobývajú rudy s prímesou zlata a striebra mali platiť štátu za vyťažené nerasty viac. Vyplýva to z novely nariadenia o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín, ktoré v stredu schválila vláda. Nízke platby za ťažbu zlata a striebra boli v minulosti terčom kritiky niektorých politikov.



"Navrhovanou úpravou sa umožní jednoznačný výklad pojmov upravujúcich druh vyhradeného nerastu, za ktorý sa platí úhrada za vydobytý nerast s určenou sadzbou úhrady v percentách, a odstránia sa pochybnosti pri jednotlivých sadzbách za vydobyté nerasty podľa druhu nerastu," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k nariadeniu.



Vláda v nariadení zmenila text prílohy, ktorou sa stanovuje sadzba platby za vyťažené nerasty. Namiesto aktuálnej špecifikácie o úhrade za rudy zlata a striebra vyhláška po novom hovorí o nerastoch, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy, a to aj kovy zlato alebo striebro. Legislatíva tak rozšírila povinnosť platiť zvýšenú sadzbu vo výške 5 % aj za zmesi nerastov s podielom týchto drahých kovov. Ostatné rudy, z ktorých je možné vyrábať kovy, sú zaťažené sadzbou 2 %.



Úhrada za vydobyté nerasty sa vypočíta ako súčin podielu nákladov na dobývanie nerastov k celkovým nákladom na zhotovenie výrobkov z vydobytých nerastov, tržieb dosiahnutých za odpredané výrobky zhotovené z vydobytých nerastov a sadzby úhrady.