Vláda upravila spôsob výpočtu hodnoty poukážky pre adresnú energopomoc
Po preverení oznámených údajov sa zistilo, že v niektorých prípadoch dodávateľ tepla oznámil uplatňovanie nižšej ceny tepla, ako je maximálna cena tepla podľa cenového rozhodnutia.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Doplnenie spôsobu výpočtu hodnoty energopoukážky je cieľom úpravy nariadenia vlády pre vykonávanie niektorých ustanovení zákona o adresnej energopomoci. Vláda v stredu schválila zmenu nariadenia s pripomienkou s tým, že v januári 2026 sa bude hodnota energopoukážky vyplácať v jednej štvrtine a vo zvyšnej hodnote po prehodnocovaní, aby bolo možné skôr reagovať na prípadnú potrebu úpravy hodnoty energopoukážky.
Úprava nariadenia, ktorú predložila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), má zohľadňovať zistené významné rozdiely nielen medzi objednanými a fakturovanými objemami tepla, ale aj medzi cenami zúčtovanými a reálne uplatňovanými a maximálnymi cenami podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Dodávateľ tepla mal totiž podľa zákona o adresnej energopomoci povinnosť oznámiť do 15. decembra koncovému odberateľovi tepla priemernú výšku jednozložkovej ceny tepla, ktorú bude uplatňovať v nasledujúcom kalendárnom roku. Po preverení oznámených údajov sa zistilo, že v niektorých prípadoch dodávateľ tepla oznámil uplatňovanie nižšej ceny tepla, ako je maximálna cena tepla podľa cenového rozhodnutia.
Podobné významné rozdiely rieši zmena aj vo vzťahu k objemu objednaného a dodaného tepla, kde sa pri výrazných rozdieloch spôsobených najmä novými odbernými miestami, ktoré dodávatelia tepla oznámili, využije objednané množstvo tepla z cenového rozhodnutia daného subjektu.
Ak bude rozdiel za bežných okolností na trhu mimoriadne veľký, bude posúdený ako výrazný. Dôvodom takého prístupu je to, že nie je možné dosiahnuť cieľ s použitím konkrétneho násobku, či iného parametra navýšenia. Nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
