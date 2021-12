Pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti odpustia

Bratislava 1. decembra (TASR) – Od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti sa upustí. Zabezpečiť to má nariadenie z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktoré v stredu schválila vláda. Rezort to odôvodnil pretrvávajúcou pandemickou situáciou. Nariadenie by malo zmierniť ekonomické dosahy na daňové subjekty, ktorým majú byť uložené sankcie za nepodanie daňového priznania k dani z príjmov týkajúcich sa prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a za nezaplatenie predmetnej dane včas.



Predloženým návrhom vláda ustanovuje podmienky, za ktorých dôjde k upusteniu od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť v ustanovenej lehote alebo výške daň z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobia kalendárnych rokov 2016 až 2020. Upustí sa aj od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v ustanovenej lehote za zdaňovacie obdobia 2016 až 2020 alebo za porušenie povinnosti uviesť daň z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobia rokov 2016 až 2020 v správnej výške.



Podmienkou upustenia od vyrubenia úroku a uloženia pokuty je, aby daňové subjekty povinnosti splnili v období od 1. januára 2021 do 28. februára 2022. Vzťahuje sa to pritom len na tie daňové subjekty, ktoré sú fyzickými osobami a zároveň nie sú podnikateľmi.