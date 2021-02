Upustí sa od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam

Bratislava 10. februára (TASR) – Na Slovensku sa upustí od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam na rok 2021 v ustanovenej lehote. A to v prípade, ak túto povinnosť daňový subjekt splní dodatočne najneskôr do 15. marca tohto roka. Návrh nariadenia z dielne Ministerstva financií (MF) SR s týmto cieľom v stredu schválila vláda.



Od uloženia pokuty sa upustí v prípade nepodania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona o miestnych daniach alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie roku 2021 v ustanovenej lehote, ak túto povinnosť daňový subjekt splní dodatočne do 15. marca.



Rezort financií návrh odôvodnil potrebou riešenia pretrvávajúcich problémov v súvislosti so šírením nového koronavírusu a potrebou zmiernenia ekonomických dosahov pre daňové subjekty. Nariadenie vlády má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.