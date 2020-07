Úrad priemyselného vlastníctva má nového podpredsedu

Bratislava 1. júla (TASR) – Po nástupe nového predsedu Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) Matúša Medveca v polovici júna sa zmeny dočkali aj ďalšie vedúce posty ÚPV. Novým podpredsedom úradu sa stal bývalý hovorca colného úradu Vladimír Hardoň a generálnym tajomníkom služobného úradu sa stal bývalý poslanec Národnej rady SR a neskôr štátny tajomník ministerstva školstva Jaroslav Ivančo. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



Vláda zároveň odvolala z funkcie podpredsedu ÚPV Miroslava Čellára a z postu generálneho tajomníka služobného úradu Petru Presperínovú.



Vladimír Hardoň vyštudoval na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2013 až do súčasnosti pracuje na Finančnej správe SR. V rokoch 2016 a 2017 bol hovorcom colného úradu.



Vyštudovaný učiteľ Jaroslav Ivančo pracoval v minulosti na viacerých postoch v štátnej správe. Počas vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010 až 2012 pôsobil ako štátny tajomník na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu a od roku 2015 do roku 2018 bol zamestnancom Najvyššieho kontrolného úradu SR. Od roku 2004 do roku 2010 bol poslancom Národnej rady SR.