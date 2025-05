Vláda určila, ako má SPP zabezpečiť naplnenie zásobníkov plynom pre SR

Bratislava 21. mája (TASR) - Štátna firma Slovenský plynárenský priemysle (SPP) musí zabezpečiť priamo alebo prostredníctvom zmlúv s inými účastníkmi pôsobiacimi na veľkoobchodnom trhu s plynom uskladnenie plynu v podzemných zásobníkoch na území Slovenskej republiky v objeme 17,754 terawatthodiny (TWh) k 1. novembru. Vyplýva to z všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), ktorý v stredu schválila vláda.



SPP má tiež určené, že do začiatku júla musí mať v zásobníkoch 5,724 TWh plynu a do konca augusta 14,601 TWh. Z týchto zásob má SPP zabezpečiť postupné čerpanie zásob plynu len na účely dodávky pre koncových odberateľov v SR.



„Navrhované opatrenia spočíva predovšetkým v povinnosti zaistiť uskladnenie množstva plynu v podzemných zásobníkoch zemného plynu (PZZP) pred vykurovacou sezónou 2025/2026 prostredníctvom spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, s cieľom posilniť bezpečnosť a plynulosť dodávok plynu pre odberateľov v Slovenskej republike vo vykurovacej sezóne 2025/2026 vzhľadom na vysoký podiel zemného plynu ako zdroja výroby tepla využívaného práve na vykurovanie,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva v schválenom materiáli.



Opatrenia vo VHZ navrhované v predkladanom materiáli zároveň podľa rezortu hospodárstva podporia zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z nariadenia EÚ, ktorým sa stanovuje trajektória plnenia s priebežnými cieľmi na rok 2025 pre každý členský štát s PZZP na jeho území priamo prepojenými s jeho trhovou oblasťou a posilnenia plynulosti dodávky plynu koncovým odberateľom v Slovenskej republike.