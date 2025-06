Vláda určila maximálny počet žiadostí o prechodný pobyt v podnikaní

Bratislava 25. júna (TASR) - Maximálny počet žiadostí o udelenie prechodného pobytu u cudzincov na účel podnikania, ktoré môžu prijať zastupiteľské úrady SR v zahraničí v kalendárnom roku, sa ustanoví na 700. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR v rámci ustanovenia maximálneho počtu žiadostí o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania z dielne Ministerstva vnútra SR, ktoré vláda v stredu schválila.



Maximálny počet žiadostí sa stanovil po dohode s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. „Určený počet žiadostí si zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí rozvrhnú rovnomerne na jednotlivé kalendárne mesiace. Vzhľadom na to, že novela zákona o pobyte cudzincov zo dňa 5. júna 2025 nadobúda účinnosť 1. júla 2025, v roku 2025 môže byť prijatá pomerná časť žiadostí, teda jedna polovica z určeného počtu,“ uviedol rezort vnútra v dôvodovej správe.



V tomto roku sa môže podľa neho prijať alikvótna časť žiadostí o prechodný pobyt na účel podnikania, a to celkovo 350. Nevyužité počty prijatých žiadostí sa nebudú prenášať do ďalšieho kalendárneho roka. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. júla 2025.