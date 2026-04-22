Vláda určila termíny na pilotné oblasti na rozvoj veternej energie
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má do konca apríla predložiť oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy „Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie.“ Zároveň má zabezpečiť všetky podklady a kroky potrebné pre vykonanie procesu strategického environmentálneho posudzovania (SEA). Vyplýva to z uznesenia k zabezpečeniu plnenia cieľa Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti rozvoja veternej energie, ktoré v stredu schválila vláda.
Do 15. augusta má Saková spolu s ministrom školstva povereným riadením Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomášom Druckerom (Hlas-SD) predložiť návrh tohto strategického dokumentu. Do konca augusta ho Drucker musí predložiť Európskej komisii. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má podľa uznesenia priebežne poskytovať Sakovej súčinnosť pri zabezpečení procesu SEA.
„Účelom materiálu je zabezpečenie riadneho a včasného splnenia cieľa C19.9 ´Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (go-to areas)´ v rámci Komponentu 19 REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý predpokladá predloženie strategického dokumentu ´Akceleračné zóny pre veternú energiu v Slovenskej republike´ na rokovanie vlády, a to po vykonaní strategického environmentálneho posudzovania (SEA),“ uviedlo ministerstvo hospodárstva v schválenom materiáli.
