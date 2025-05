Vláda USA a Boeing dosiahli dohodu v prípade nehôd lietadiel 737 MAX

New York 24. mája (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti dosiahlo predbežnú dohodu so spoločnosťou Boeing, ktorá umožňuje leteckému gigantu zaplatiť 1,1 miliardy dolárov v dlhotrvajúcom vyšetrovaní nehôd lietadiel typu 737 MAX a vyhnúť sa tak súdnemu procesu. Oznámili to v piatok americkí predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Predbežná dohoda, ktorú musí ešte schváliť sudca, by znamenala zastavenie trestného stíhania spoločnosti Boeing za jej počínanie pri certifikácii lietadiel 737 MAX, ktoré boli v rokoch 2018 a 2019 účastné dvoch nehôd. Tie si spolu vyžiadali 346 obetí. Dohoda by v prípade schválenia zmarila federálny súdny proces, ktorý sa mal konať v júni vo Fort Worth v Texase.



Rodinní príslušníci niektorých obetí navrhovanú dohodu kritizovali. „Odkaz, ktorý tento krok vyslal spoločnostiam v celej krajine, je: nestarajte sa o to, či sú vaše produkty bezpečné pre vašich zákazníkov,“ uviedol Javier de Luis vo vyhlásení, ktoré vydali právnici žalobcov žalujúcich spoločnosť Boeing.



Ministerstvo spravodlivosti však vo svojom vyhlásení citovalo iných pozostalých členov rodiny, ktorí vyjadrili túžbu po uzavretí prípadu, citujúc jedného z nich: „Smútok sa opäť vynára vždy, keď sa o tomto prípade diskutuje na súde alebo na iných fórach“.



V podaní sa uvádza, že rodinní príslušníci viac ako 110 obetí týchto leteckých nehôd vláde povedali, že „buď podporujú túto konkrétnu dohodu, alebo vo všeobecnosti podporujú úsilie ministerstva o uzavretie prípadu pred súdnym konaním, alebo nenamietajú voči dohode“.