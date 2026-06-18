< sekcia Ekonomika
Vláda USA chystá úver firme Energy Fuels na spracovanie vzácnych zemín
Spoločnosť Energy Fuels, ktorá sa špecializuje na produkciu uránu, chce rozšíriť svoje pôsobenie o separáciu a metalizáciu vzácnych zemín.
Autor TASR
Washington 18. júna (TASR) - Americká vláda sa vo štvrtok podmienečne zaviazala poskytnúť spoločnosti Energy Fuels úver v sume 725 miliónov USD (632,6 milióna eur) na podporu spracovania prvkov vzácnych zemín v USA. Ide o súčasť snahy Washingtonu o zníženie závislosti od Číny. Akcie spoločnosti Energy Fuels vo štvrtok po otvorení obchodovania na burze v New Yorku vzrástli o 9,25 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť Energy Fuels, ktorá sa špecializuje na produkciu uránu, chce rozšíriť svoje pôsobenie o separáciu a metalizáciu vzácnych zemín, čo je kľúčové pre výrobu permanentných magnetov, uviedol v tlačovej správe Úrad pre strategický kapitál (OSC) amerického ministerstva obrany.
Zvýšená produkcia oxidov vzácnych zemín spoločnosťou Energy Fuels „priamo podporí zariadenia na výrobu permanentných magnetov v širšej priemyselnej základni USA a zlepší dodávateľské reťazce pre ďalšie špeciálne obranné a priemyselné produkty,“ uviedol OSC.
Niekoľko krajín vrátane USA vlani zvýšilo investície do ťažby a spracovania vzácnych zemín po tom, ako Čína obmedzila vývoz magnetov zo vzácnych zemín. Takéto magnety sa používajú na výrobu motorov v elektrických vozidlách, produkciu veterných turbín, pevných diskov a zdravotníckych pomôcok, ako sú napríklad prístroje pre magnetickú rezonanciu.
Firma Energy Fuels vládny úver získa, ak splní finančné, právne, technické a iné požiadavky, uviedol OSC.
(1 EUR = 1,1461 )
Spoločnosť Energy Fuels, ktorá sa špecializuje na produkciu uránu, chce rozšíriť svoje pôsobenie o separáciu a metalizáciu vzácnych zemín, čo je kľúčové pre výrobu permanentných magnetov, uviedol v tlačovej správe Úrad pre strategický kapitál (OSC) amerického ministerstva obrany.
Zvýšená produkcia oxidov vzácnych zemín spoločnosťou Energy Fuels „priamo podporí zariadenia na výrobu permanentných magnetov v širšej priemyselnej základni USA a zlepší dodávateľské reťazce pre ďalšie špeciálne obranné a priemyselné produkty,“ uviedol OSC.
Niekoľko krajín vrátane USA vlani zvýšilo investície do ťažby a spracovania vzácnych zemín po tom, ako Čína obmedzila vývoz magnetov zo vzácnych zemín. Takéto magnety sa používajú na výrobu motorov v elektrických vozidlách, produkciu veterných turbín, pevných diskov a zdravotníckych pomôcok, ako sú napríklad prístroje pre magnetickú rezonanciu.
Firma Energy Fuels vládny úver získa, ak splní finančné, právne, technické a iné požiadavky, uviedol OSC.
(1 EUR = 1,1461 )