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Vláda USA chystá úver firme Energy Fuels na spracovanie vzácnych zemín

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Spoločnosť Energy Fuels, ktorá sa špecializuje na produkciu uránu, chce rozšíriť svoje pôsobenie o separáciu a metalizáciu vzácnych zemín.

Autor TASR
Washington 18. júna (TASR) - Americká vláda sa vo štvrtok podmienečne zaviazala poskytnúť spoločnosti Energy Fuels úver v sume 725 miliónov USD (632,6 milióna eur) na podporu spracovania prvkov vzácnych zemín v USA. Ide o súčasť snahy Washingtonu o zníženie závislosti od Číny. Akcie spoločnosti Energy Fuels vo štvrtok po otvorení obchodovania na burze v New Yorku vzrástli o 9,25 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spoločnosť Energy Fuels, ktorá sa špecializuje na produkciu uránu, chce rozšíriť svoje pôsobenie o separáciu a metalizáciu vzácnych zemín, čo je kľúčové pre výrobu permanentných magnetov, uviedol v tlačovej správe Úrad pre strategický kapitál (OSC) amerického ministerstva obrany.

Zvýšená produkcia oxidov vzácnych zemín spoločnosťou Energy Fuels „priamo podporí zariadenia na výrobu permanentných magnetov v širšej priemyselnej základni USA a zlepší dodávateľské reťazce pre ďalšie špeciálne obranné a priemyselné produkty,“ uviedol OSC.

Niekoľko krajín vrátane USA vlani zvýšilo investície do ťažby a spracovania vzácnych zemín po tom, ako Čína obmedzila vývoz magnetov zo vzácnych zemín. Takéto magnety sa používajú na výrobu motorov v elektrických vozidlách, produkciu veterných turbín, pevných diskov a zdravotníckych pomôcok, ako sú napríklad prístroje pre magnetickú rezonanciu.

Firma Energy Fuels vládny úver získa, ak splní finančné, právne, technické a iné požiadavky, uviedol OSC.

(1 EUR = 1,1461 )
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