Vláda USA možno bude musieť dovozcom vrátiť viac než 175 mld. USD
Potenciálne refundácie sa týkajú ciel, ktoré vláda vybrala od firiem po tom, čo Trump jednostranne zaviedol clá bez súhlasu Kongresu.
Autor TASR
Washington 20. februára (TASR) - Vláda USA možno bude musieť dovozcom vrátiť viac než 175 miliárd USD (148,72 miliardy eur). Dôvodom je rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o nezákonnosti ciel uvalených prezidentom Donaldom Trumpom. Vyplýva to z odhadu analytického tímu PennWharton Budget Model, ktorý si vyžiadala agentúra Reuters. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Potenciálne refundácie sa týkajú ciel, ktoré vláda vybrala od firiem po tom, čo Trump jednostranne zaviedol clá bez súhlasu Kongresu. Viacerí importéri už podali žaloby, v ktorých žiadajú vrátenie zaplatených ciel na základe skorších verdiktov nižších súdov, ktoré označili Trumpove clá za nezákonné.
Najvyšší súd pomerom hlasov 6 ku 3 zrušil podstatnú časť Trumpovej colnej agendy a konštatoval, že zákon IEEPA „neoprávňuje prezidenta zavádzať clá“, no otázku refundácií výslovne neriešil. To znamená, že nerozhodol, či si federálna vláda môže ponechať už vybrané peniaze.
Trump uvalil clá na základe zákona o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), pričom bol prvým prezidentom, ktorý tento zákon použil na tento účel.
Americká colná správa (CBP) v decembri uviedla, že suma ciel, ktoré by mohli podliehať refundácii, predstavovala 133,5 miliardy USD. Odvtedy sa ešte zvýšila v dôsledku pokračujúceho výberu ciel.
(1 EUR = 1,1767 USD)
