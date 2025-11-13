< sekcia Ekonomika
Vláda USA nezverejní informáciu o miere nezamestnanosti za október
Takzvaný shutdown zastavil zverejňovanie dôležitých ekonomických údajov, ako sú údaje o zamestnanosti alebo vývoji spotrebiteľských cien.
Autor TASR
Washington 13. novembra (TASR) – Správa o vývoji trhu práce v USA za október nebude obsahovať informáciu o miere nezamestnanosti, keďže obmedzenia činnosti vlády skomplikovali zber údajov, oznámil vo štvrtok hlavný ekonomický poradca amerického prezidenta Kevin Hassett. Správa bude tak trochu polovičná, uviedol šéf Národnej ekonomickej rady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Nikdy sa nedozvieme, aká bola miera nezamestnanosti v októbri,“ povedal novinárom Hassett. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal zákon o obnovení financovania federálnej vlády do 30. januára 2026. Vláda fungovala v obmedzenom režime 43 dní, čo bolo doteraz najdlhšie trvajúce rozpočtové provizórium v histórii Spojených štátov. Takzvaný shutdown zastavil zverejňovanie dôležitých ekonomických údajov, ako sú údaje o zamestnanosti alebo vývoji spotrebiteľských cien. Vládne agentúry postupne obmedzovali svoju činnosť od 30. septembra, keď Kongres nedokázal schváliť ich nové financovanie.
