Vláda USA podporila koncern Bayer v spore o herbicíd Roundup
Autor TASR
Washington 2. decembra (TASR) - Nemecký chemický a farmaceutický koncern Bayer získal podporu od americkej vlády vo svojom spore o herbicíd Roundup. Právny zástupca administratívy prezidenta Donalda Trumpa vyzval Najvyšší súd USA, aby sa prípadom zaoberal. V liste zverejnenom v pondelok (1. 12.) skonštatoval, že schválenie pesticídu zo strany príslušnej federálnej agentúry nemožno zvrátiť súdnymi spormi v jednotlivých štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Víťazstvo pred najvyšším súdom by mohlo spoločnosť oslobodiť od veľkej časti neuzavretých súdnych sporov. Bayer konkrétne žiada o zrušenie rozhodnutia súdu v štáte Missouri, ktoré žalobcovi priznalo odškodnenie vo výške 1,25 milióna dolárov (1,07 milióna eur). Ide o jeden z viac ako 67.000 podobných prípadov, ktorým spoločnosť čelí v USA. Bayer zdedil vlnu súdnych sporov v dôsledku akvizície americkej agrochemickej spoločnosti Monsanto, ktorú kúpil v roku 2018 za viac ako 63 miliárd USD.
Spoločnosť zdôrazňuje, že početné štúdie za posledné desaťročia preukazujú bezpečnosť herbicídu Roundup. Federálna Agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) „opakovane stanovila, že glyfosát pravdepodobne nie je pre ľudí karcinogénny, a opakovane schválila etikety prípravku Roundup, ktoré neobsahovali varovania pred rakovinou,“ napísal v liste generálny prokurátor Spojených štátov D. John Sauer.
Spoločnosť Bayer zaplatila približne 10 miliárd dolárov na urovnanie väčšiny súdnych sporov týkajúcich sa prípravku Roundup, ktoré boli v roku 2020 ešte nevyriešené, ale nepodarilo sa jej dosiahnuť dohodu týkajúcu sa budúcich prípadov. Odvtedy sa na súdy valia nové žaloby. Sťažovatelia tvrdia, že v dôsledku používania prípravku Roundup doma alebo v práci u nich vznikol non-Hodgkinov lymfóm a iné formy rakoviny.
