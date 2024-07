Vláda USA poskytne 1,7 miliardy USD na podporu výroby elektromobilov

Washington 11. júla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joa Bidena udelí granty vo výške 1,7 miliardy USD (1,57 miliardy eur) na podporu výroby elektrických vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Ministerstvo energetiky udelí granty na vytvorenie alebo udržanie tisícov pracovných miest a na podporu komunít závislých na výrobe automobilov, ktorá dlhodobo poháňa americkú ekonomiku, uviedol vo štvrtok Biely dom.



Okrem štátov Michigan, Pensylvánia a Georgia, kde sa v novembri očakávajú kľúčové súboje o post prezidenta, budú granty smerovať aj do zariadení v Ohiu, Illinois, Indiane, Marylande a Virgínii.



Granty pokryjú širokú škálu automobilového dodávateľského reťazca vrátane elektrických motocyklov a školských autobusov či nákladných áut.



Podľa prezidenta Bidena táto investícia vytvorí tisíce dobre platených pracovných miest.



Granty, financované z prelomového klimatického zákona z roku 2022, pomôžu splniť záväzok zabezpečiť budúcnosť automobilového priemyslu v Amerike, povedal.



Oznámenie o grante prichádza v čase, keď Biden odmieta výzvy na odstúpenie po katastrofálnej diskusii s protikandidátom Donaldom Trumpom minulý mesiac. Prezident priznal svoj slabý výkon, no tvrdí, že mal len "zlý deň", aj keď mnohí demokrati mu odmietli dať plnú dôveru.



"Pre výrobnú komunitu nie je nič ťažšie ako stratiť pracovné miesta v dôsledku zahraničnej konkurencie a meniaceho sa priemyslu," povedala ministerka energetiky Jennifer Granholmová, bývalá guvernérka štátu Michigan.



Aj keď konkurenti ako Čína vo veľkom investujú do výroby elektrických vozidiel, granty oznámené vo štvrtok pomôžu "zabezpečiť, že náš automobilový priemysel zostane konkurencieschopný, a to v komunitách a s pracovnou silou, ktorá podporuje automobilový priemysel po celé generácie," dodala Granholmová.



Nové granty dopĺňajú investície súkromného sektora vo výške 177 miliárd USD do výroby elektrických vozidiel a batérií od nástupu Bidena do úradu, pripomenula Granholmová.



Ak budú granty dokončené podľa plánu, vybrané projekty vytvoria viac ako 2900 pracovných miest a pomôžu zabezpečiť, aby sa vo všetkých 11 zariadeniach udržalo približne 15.000 zamestnancov, uviedol Biely dom.



Doprava predstavuje najväčší zdroj emisií skleníkových plynov v USA a Biden urobil z elektrických vozidiel kľúčovú súčasť svojej klimatickej agendy.



Medzi spoločnosti, ktoré by mali získať financie, patrí Blue Bird Body Co., ktorá dostane takmer 80 miliónov USD na premenu závodu v Georgii, ktorý sa predtým používal na výrobu dieselových motorov. Fiat Chrysler dostane takmer 335 miliónov USD na prestavbu nečinného montážneho závodu v Illinois na výrobu elektrických vozidiel a 250 miliónov USD v samostatnom grante na prestavbu závodu na výrobu prevodoviek v Indiane na výrobu elektrických pohonných modulov pre elektrické vozidlá.



General Motors získa 500 miliónov USD na prestavbu montážneho závodu v Lansingu v štáte Michigan na výrobu elektromobilov.



Aj Harley-Davidson dostane 89 miliónov USD, na rozšírenie závodu v Pensylvánii na výrobu elektrických motocyklov a Volvo Group dostane 208 miliónov USD na modernizáciu troch fabrík.



(1 EUR = 1,0825 USD)