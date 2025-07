Vláda USA predstavila plán rozvoja umelej inteligencie

Washington 23. júla (TASR) - Americká vláda v stredu predstavila svoje plány na podporu umelej inteligencie (AI). Okrem iného plánuje uvoľniť reguláciu s cieľom zabezpečiť globálnu dominanciu tohto odvetvia a uľahčiť vývoz technológie do určitých krajín. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



„Zavádzame program, aby sme spoločne s odvetvím poskytovali bezpečné exportné balíky s hardvérom, so softvérom a štandardmi pre amerických priateľov a spojencov po celom svete,“ povedal Michael Kratsios, vedúci úradu pre vedeckú a technologickú politiku.



Podľa zdrojov agentúry Reuters prezident Donald Trump vydá príslušné výkonné nariadenia pre niektoré z celkovo 90 bodov akčného plánu. Iné zdroje uviedli, že prostredníctvom nariadení chce takisto zabezpečiť dodávky elektrickej energie pre plánované početné nové dátové centrá umelej inteligencie. Cieľom je urýchliť výstavbu elektrických vedení a uvoľniť štátne pozemky na výstavbu dátových centier.



USA súperia s Čínou o vedúcu úlohu v technológii umelej inteligencie. S cieľom spomaliť vzostup ľudovej republiky rôzne vlády USA v uplynulých rokoch čoraz viac obmedzovali vývoz najpokročilejších technológií do tejto krajiny.