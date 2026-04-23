< sekcia Ekonomika
Vláda USA údajne rokuje o záchrannom balíku pre Spirit Airlines
Autor TASR
Washington 23. apríla (TASR) - Vláda USA údajne rokuje o záchrannom balíku vo výške približne 500 miliónov dolárov (426,15 milióna eur) pre nízkonákladovú leteckú spoločnosť Spirit Airlines, ktorá sa ocitla vo vážnych finančných ťažkostiach. Výmenou za poskytnutú podporu by mohol štát v spoločnosti získať až 90-percentný podiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.
Spirit Airlines vyhlásili minulý rok v auguste už druhýkrát za pár mesiacov platobnú neschopnosť. Americký prezident Donald Trump tento týždeň naznačil, že vláda by mohla spoločnosť podporiť. Možno by v tomto prípade mala vláda pomôcť, povedal v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC, a pripomenul, že aerolínie zamestnávajú 14.000 ľudí. Hoci americká vláda podporovala letecký priemysel počas kríz, ako boli teroristické útoky z 11. septembra 2001 alebo pandémia nového koronavírusu, intervencia v mene jednej spoločnosti by bola nezvyčajná, napísala agentúra Reuters.
(1 EUR = 1,1733 USD)
