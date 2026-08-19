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Streda 19. august 2026Meniny má Lýdia
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Vláda USA varuje pred hekerskými útokmi na kritickú infraštruktúru

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

V niektorých prípadoch došlo k narušeniu fungovania systémov.

Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Neidentifikovaní hekeri sa pokúšajú preniknúť do technológií spoločnosti Siemens, ktoré sa používajú na monitorovanie a prevádzku vodárenských zariadení a iných systémov kritickej infraštruktúry, uvádza sa vo varovaní, ktoré v stredu spoločne zverejnilo viacero vládnych agentúr v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Varovaniu predchádzali rozsiahle kybernetické útoky, ktorým podľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v poslednom období čelili prevádzkovatelia vodárenských systémov v najmenej siedmich štátoch USA. V niektorých prípadoch došlo k narušeniu fungovania systémov. Experti na kybernetickú bezpečnosť vyjadrili podozrenia u prepojení na Irán.

Aktívna hrozba“ sa týka programovateľných ovládacích systémov Siemens S7 Series v rôznych oblastiach kritickej infraštruktúry vrátane výroby, energetiky, vodného a odpadového hospodárstva, chemického, potravinárskeho a poľnohospodárskeho priemyslu, uvádza sa vo varovaní vydanom Národnou bezpečnostnou agentúrou (NSA), FBI, ministerstvom energetiky, Agentúrou na ochranu životného prostredia (EPA) a Agentúrou pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry ministerstva vnútornej bezpečnosti.

Vláda varovala, že v závislosti od konkrétnych okolností by prienik do týchto zariadení mohol viesť k narušeniu kritických procesov, bezpečnostným incidentom, výpadkom prevádzky alebo poškodeniu zariadení, ohrozeniu citlivých údajov a kaskádovitým účinkom naprieč prepojenými systémami.

Spoločnosť Siemens bezprostredne nereagovala na žiadosť o zaujatie stanoviska.
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