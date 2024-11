Vláda USA žiada súd, aby Google primal odpredať prehliadač Chrome

Washington 21. novembra (TASR) - Americká vláda požiadala sudcu, aby spoločnosti Google nariadil odpredať jeho internetový prehliadač Chrome. Tento krok predstavuje historický medzník v snahe zabrániť monopolu jednej z najväčších technologických spoločností na svete. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP citovaná TASR.



V zverejnenom dokumente ministerstva spravodlivosti USA sa píše, že materská spoločnosť Google, Alphabet GOOGL.O, sa musí zbaviť svojho prehliadača Chrome, zdieľať údaje a výsledky vyhľadávania s konkurenciou a podniknúť ďalšie kroky na ukončenie svojho monopolu v oblasti online vyhľadávania.



Podľa agentúry Reuters by takéto zmeny spoločnosť Google podrobili prísnej regulácii na desať rokov pod dohľadom federálneho súdu vo Washingtone, ktorý pred časom rozhodol, že Google má nezákonný monopol v oblasti online vyhľadávania a súvisiacej reklamy.



Google kontroluje približne 90 percent trhu s online vyhľadávaním, doplnil Reuters.



Ministerstvo spravodlivosti v súdnom spise tvrdí, že "protiprávne správanie spoločnosti Google pripravilo jej konkurentov nielen o základné distribučné kanály, ale aj o distribučných partnerov, ktorí by im inak mohli umožniť vstúpiť na tieto trhy novými a inovatívnymi spôsobmi".



V súdnom dokumente ministerstvo vyzýva na rozdelenie aktivít skupiny a zároveň zakazuje spoločnosti Google podpisovať dohody s výrobcami, ktorým by im "vnútili" používanie vyhľadávača Chrome v ich smartfónoch.



Úrady chcú tiež zabrániť spoločnosti Google, aby využívala svoj mobilný operačný systém Android na propagáciu svojich ďalších produktov. Dokonca požadujú, aby sa technologický gigant vzdal Androidu, ak nepríde s inováciami v danom smere.



Požiadavka na rozdelenie spoločnosti Google predstavuje zásadný posun zo strany amerických úradov pre hospodársku súťaž, ktoré do značnej miery nechali technologických gigantov na pokoji, odkedy sa im nepodarilo pred 20 rokmi rozbiť Microsoft.



Vlani v lete však federálny sudca vo Washingtone Amit Mehta uznal spoločnosť Google za vinnú z nezákonných praktík smerujúcich k vytvoreniu a udržaniu si monopolu v oblasti online vyhľadávania.



Sudca by teraz mohol rozhodnúť o treste v auguste 2025 - po tom, ako v novembri dostal oficiálnu žiadosť od úradov a v apríli vypočuje obe strany na osobitnom pojednávaní.



Spoločnosť Google bude môcť predložiť svoje návrhy a argumenty v decembri, uviedol Reuters.



Podľa webovej stránky StatCounter v septembri Google predstavoval 90 percent celosvetového trhu s online vyhľadávaním a dokonca 94 percent v smartfónoch.