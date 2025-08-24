Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vláda USA získala desaťpercentný podiel v spoločnosti Intel

Na archívnej snímke zo 7. januára 2010 ľudia stoja pred logom spoločnosti Intel na medzinárodnom veľtrhu spotrebnej elektroniky Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas. Foto: TASR/AP

Podľa ministerstva obchodu získa americká vláda akcie bez hlasovacieho práva. To znamená, že nebude mať priamy vplyv na rozhodnutia manažmentu spoločnosti.

Washington 24. augusta (TASR) - Vláda Spojených štátov získala desaťpercentný podiel vo výrobcovi čipov Intel, oznámil v piatok (22. 8.) minister obchodu Howard Lutnick. Ako kúpnu cenu štát uvoľní 8,9 miliardy dolárov (7,67 miliardy eur) z prisľúbených dotácií, ktoré spoločnosť doteraz nezískala. Z programu na podporu domácej výroby čipov, ktorý zaviedol bývalý prezident Joe Biden, už Intel čerpal približne dve miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.

Podľa ministerstva obchodu získa americká vláda akcie bez hlasovacieho práva. To znamená, že nebude mať priamy vplyv na rozhodnutia manažmentu spoločnosti. Intel svojho času dominoval na trhu s polovodičmi, v posledných rokoch však čelí problémom. Najmä v oblasti čipov pre umelú inteligenciu (AI) získala vedúce postavenie spoločnosť Nvidia. Intel je pod rastúcim tlakom aj vo svojom tradičnom podnikaní s procesormi pre osobné počítače a dátové centrá.

(1 EUR = 1,1608 USD)
