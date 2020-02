USA zvažuje zastavenie dodávok leteckých motorov od GE do Číny

Washington 16. februára (TASR) - Vláda USA zvažuje, či zastaví dodávky motorov spoločnosti General Electric (GE) pre nové čínske lietadlo. Uviedli to zdroje oboznámené s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



To vyvoláva neistotu v súvislosti so snahou Číny vstúpiť na trh civilného letectva.



Potenciálne obmedzenia pri predaji motorov (pravdepodobne spolu s obmedzeniami na dodávky iných komponentov pre čínske komerčné lietadlá, ako sú systémy riadenia letu vyrábané spoločnosťou Honeywell International), sú novým krokom v boji medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta v oblasti obchodu a technológií.



Očakáva sa, že o tom budú príslušné americké úrady rokovať na spoločnom stretnutí vo štvrtok 20. februára, ktoré sa má venovať tomu, ako striktne obmedziť vývoz americkej technológie do Číny. Ďalšie stretnutie, a to členov kabinetu prezidenta Donalda Trumpa, je stanovené na 28. februára.



Biely dom a ministerstvo obchodu USA, ktoré vydávajú licencie na takýto vývoz, sa odmietli k tomu vyjadriť, rovnako ako hovorkyňa GE. Ministerstvá obrany, zahraničných vecí, energetiky a financií nereagovali na žiadosti o pripomienky.



Spojené štáty už roky podporujú podnikanie amerických spoločností v začínajúcom čínskom odvetví civilného letectva.



Vláda v USA poskytla firmám licencie, ktoré im umožňujú dodávať motory, systémy riadenia letu a ďalšie komponenty pre prvé veľké čínske komerčné lietadlo COMAC C919. Stroj už má za sebou skúšobné lety a očakáva sa, že bude uvedený do prevádzky na budúci rok. COMAC je skratka pre Commercial Aircraft Corp of China.



Trumpova administratíva však teraz zvažuje, či zamietne najnovšiu žiadosť GE o licenciu na dodávky motora CFM LEAP-1C pre model C919, uviedli zdroje. Koncern GE pritom získal licencie na motory LEAP v roku 2014 a posledná mu bola udelená v marci 2019.



Motor CFM LEAP sa vyrába v spoločnom podniku GE a francúzskeho výrobcu Safran Aircraft Engines. O návrhu na zastavenie dodávok motorov Číne v sobotu (15. 2.) aj informoval denník Wall Street Journal.



Okrem leteckých motorov sa má na februárových schôdzach diskutovať aj o systémoch riadenia letu. Spoločnosť Honeywell International získala licencie na vývoz systémov riadenia letu pre model C919 pred asi dekádou a jedna bola schválená začiatkom roku 2020, podľa zdroja oboznámeného s touto záležitosťou.



Predmetom diskusie však môžu byť budúce licencie. Honeywell sa tiež snaží získať licenciu na technológiu riadenia letu, aby sa mohol podieľať na vývoji lietadla C929, ktorý Čína pripravuje spolu s Ruskom.



Hovorkyňa Honeywell to odmietla komentovať.



Predstaviteľ obchodnej skupiny z leteckého priemyslu v tejto súvislosti uviedol, že organizácia by bola rada, keby sa mohla vyjadriť k akýmkoľvek zmenám.



"Ak dôjde k nejakým zmenám, dúfame, že nás do nich zapoja tak, ako to bolo predtým," povedal Remy Nathan, viceprezident pre medzinárodné záležitosti v Asociácii leteckého priemyslu.



Jadrom diskusie o možnom zákroku v súvislosti s predajom komponentov z USA začínajúcemu čínskemu leteckému priemyslu je to, či to podporí vzostup vážneho konkurenta americkej spoločnosti Boeing alebo posilní vojenské kapacity Číny.



Ak Spojené štáty zavedú tieto reštrikcie, jeden zo zdrojov sa domnieva, že Čína by ako odvetu mohla objednať viac lietadiel od európskeho koncernu Airbus než od amerického Boeingu, ktorý zápasí s krízou a dodávky do Číny predstavujú zhruba 25 % jeho produkcie.



Na rokovaniach administratívy USA zameraných na technológiu sa bude tiež diskutovať o tom, či zaviesť ďalšie reštrikcie na dodávky čínskej spoločnosti Huawei Technologies, najväčšiemu svetovému výrobcovi telekomunikačných zariadení, ktorý je na čiernej listine USA.