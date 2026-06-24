< sekcia Ekonomika
Vláda ustanovila kritériá pre uplatnenie tarify za systémové služby
Elektroenergetická náročnosť podniku musí byť najmenej vo výške definovanej zákonom o regulácii v sieťových odvetviach.
Autor TASR
Bratislava/Malcov 24. júna (TASR) - Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Malcove (okres Bardejov) schválila nariadenie, ktorým sa ustanovujú kritériá na účely uplatnenia individuálnej tarify za systémové služby (TSS) a individuálnej tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla.
Podľa nariadenia koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy spĺňa kritériá na účely uplatnenia individuálnej TSS vtedy, ak priemerná ročná spotreba elektriny za posledné tri roky alebo plánovaná spotreba elektriny na nasledujúci rok je najmenej jedna gigawatthodina (GWh), ak podiel ročných nákladov na elektrinu presahuje 10 % výrobných nákladov všetkých vyrobených výrobkov a ak tzv. pomerná odchýlka alebo plánovaná pomerná odchýlka je menšia ako 0,025.
Koncový odberateľ elektriny podľa nariadenia spĺňa kritériá na účely uplatnenia individuálnej TPS, ak priemerná ročná spotreba elektriny za posledné tri roky alebo plánovaná spotreba elektriny na nasledujúci rok je najmenej jedna GWh a najmenej 80 % jeho koncovej spotreby elektriny zodpovedá jednej z vybraných skupín výrob. Elektroenergetická náročnosť podniku musí byť zároveň najmenej vo výške definovanej zákonom o regulácii v sieťových odvetviach.
Ak bola činnosť koncového odberateľa elektriny počas posledných troch rokov prerušená dlhšie ako jeden rok, použijú sa údaje za jeden z dvoch rokov predchádzajúcich roku, v ktorom došlo k prerušeniu činnosti koncového odberateľa elektriny.
Podľa nariadenia koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy spĺňa kritériá na účely uplatnenia individuálnej TSS vtedy, ak priemerná ročná spotreba elektriny za posledné tri roky alebo plánovaná spotreba elektriny na nasledujúci rok je najmenej jedna gigawatthodina (GWh), ak podiel ročných nákladov na elektrinu presahuje 10 % výrobných nákladov všetkých vyrobených výrobkov a ak tzv. pomerná odchýlka alebo plánovaná pomerná odchýlka je menšia ako 0,025.
Koncový odberateľ elektriny podľa nariadenia spĺňa kritériá na účely uplatnenia individuálnej TPS, ak priemerná ročná spotreba elektriny za posledné tri roky alebo plánovaná spotreba elektriny na nasledujúci rok je najmenej jedna GWh a najmenej 80 % jeho koncovej spotreby elektriny zodpovedá jednej z vybraných skupín výrob. Elektroenergetická náročnosť podniku musí byť zároveň najmenej vo výške definovanej zákonom o regulácii v sieťových odvetviach.
Ak bola činnosť koncového odberateľa elektriny počas posledných troch rokov prerušená dlhšie ako jeden rok, použijú sa údaje za jeden z dvoch rokov predchádzajúcich roku, v ktorom došlo k prerušeniu činnosti koncového odberateľa elektriny.