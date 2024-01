Vláda: Úver od EIB bude môcť SR dočerpať do marca

Bratislava 10. januára (TASR) - Termín čerpania finančných prostriedkov jedného z úverov od Európskej investičnej banky (EIB) sa predĺži. Kým pôvodne mohlo Slovensko čerpať peniaze z neho iba do septembra minulého roka, po novom získalo čas do 28. marca tohto roka. Vyplýva to z návrhu na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní medzi EIB a SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Uzavretie pôvodnej dohody schválila vláda ešte v októbri 2015. Išlo o rámcový úver na spolufinancovanie eurofondových projektov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 - 2020. Jeho celková suma bola 669,6 milióna eur, rozdelená následne na dve časti po 350 a 319,6 milióna eur.



V minulosti Slovensko z úveru čerpalo dve tranže. Prvú v roku 2016 vo výške 105 miliónov eur a druhú v roku 2020 v sume 172,97 milióna eur. Aktuálne Ministerstvo financií (MF) SR v spolupráci s Ministerstvom dopravy (MD) SR pripravuje podklady na čerpanie poslednej tranže úveru približne v sume 72 miliónov eur.



Pôvodne bol dátum konečného čerpania týchto prostriedkov stanovený na november 2019, dodatkom neskôr posunutý na september 2023. Ministerstvo financií však upozornilo, že k čerpaniu eurofondov v programovom období 2014 až 2020 dochádzalo pomalším tempom, ako sa pôvodne očakávalo, stanovené termíny sa preto nestihli.



"V tejto súvislosti je potrebné riešiť predĺženie tohto termínu čerpania finančných prostriedkov z rámcového úveru od EIB. Po rokovaniach medzi EIB a MF SR sa podarilo dospieť k vzájomnej dohode a bol spracovaný text Dodatku č. 2 k Dohode o financovaní, v súlade s ktorým bude môcť Slovenská republika zastúpená MF SR čerpať finančné prostriedky z rámcového úveru od EIB do 28. marca 2024," konštatoval v materiáli rezort financií.



Dodatkom sa tiež spresňuje, akú formu majú mať oznámenia zasielané do EIB predovšetkým elektronickou formou. Aktualizujú sa aj adresy pre fyzické doručenie dokumentov a aktualizuje sa definícia referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR.