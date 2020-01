Vláda uvoľní na rozvoj infraštruktúry v Trenčianskom kraji 456.000 eur

Bratislava 22. januára (TASR) - Na rozvoj a revitalizáciu občianskej infraštruktúry v Trenčianskom kraji vláda vyčlení 465.000 eur. Kabinet v stredu schválil návrh, ktorý na rokovanie predložil Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a Ministerstvo financií (MF) SR.



Finančné prostriedky sa majú vyčleniť konkrétne pre mesto Trenčín na odkúpenie starého železničného mosta ponad rieku Váh, ktorý je vyradený zo železničnej prevádzky. "Mesto Trenčín dlhodobo prejavuje záujem o využitie starého železničného mosta a uvažuje s výraznou adaptáciou mostného objektu na nové funkcie patriace k centru krajského mesta, s primárnou funkciou komunikácie pre peších a cyklistov, čím dôjde k zvýšeniu celospoločenskej hodnoty mosta," približuje sa v predkladacej správe. Zdrojové krytie má byť zabezpečené z rezervy vlády SR, ktorá sa rozpočtuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa.



Most je v súčasnosti po uvedení do prevádzky nového železničného mosta nad Váhom bez koľajníc, upevňovadiel, trolejových vedení a ostatných železničných vedení. Z bezpečnostných dôvodov bol stavebne upravený tak, aby bolo zabránené prístupu nepovolaných osôb do priestorov mostoviek obidvoch priehradových mostov a tým aj možným úrazom alebo pádom. "Nepatrí do okruhu tzv. neprivatizovateľného majetku železničnej infraštruktúry celoštátnej železničnej dráhy, ktorého správcom môžu byť iba ŽSR, a ani výhľadovo nie je plánované žiadne ďalšie využitie mosta pre plnenie úloh podniku," konštatuje sa v materiáli.



Okrem odpredaja mostného objektu mestu Trenčín za kúpnu cenu vo výške 456.000 eur bola posudzovaná aj možnosť ponechania mosta vo vlastníctve štátu a udržiavanie súčasného stavu. Z dlhodobého hľadiska však podľa ÚPVII ide o nežiaducu alternatívu, keďže udržiavanie mostného objektu si zo strany ŽSR vyžaduje pravidelné obhliadky, revízie, kontroly a údržbu, s čím sú spojené dlhodobé náklady na výkon jednotlivých činností. Zároveň bola posudzovaná aj možnosť most demontovať. "Odhadovaná výška nákladov demontáže mosta je 4 milióny eur. Vzhľadom na nízky spoločenský prínos bola táto alternatíva vyhodnotená ako nehospodárna, pretože mesto Trenčín dlhodobo prejavuje záujem o využitie mosta," uvádza sa v predkladacej správe.