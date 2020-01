Vláda už druhý raz prerušila rokovanie o odvolaní podpredsedu ÚVO

Bratislava 22. januára (TASR) – Vláda na stredajšom zasadnutí opäť prerušila rokovanie o návrhu na odvolanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Juraja Bugalu. Materiál na rokovanie už po druhý raz predložil šéf ÚVO Miroslav Hlivák. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa po rokovaní kabinetu vyjadril, že ide len o "technickú záležitosť".



"Máme dohodu s pánom predsedom Hlivákom, že urobíme to rozhodnutie v krátkej dobe, ale iba odvolaním podpredsedu úradu by sme znefunkčnili funkčnosť Rady ÚVO, preto chceme ísť naraz. Len čo doplníme členov rady, zároveň dáme odvolať pána podpredsedu. Ja nebudem brániť pánovi predsedovi v jeho personálnej nominácii," zdôraznil predseda vlády.



Pellegrini tak podľa predsedu ÚVO spája návrh na odvolanie Bugalu s dovymenovaním chýbajúcich členov Rady ÚVO. Hlivák podotkol, že členovia rady sú v kompetencii vlády, pričom na stredajšom rokovaní konkrétne mená nepadli. Premiér podľa slov Hliváka na vláde vyjadril želanie, aby budúci týždeň bola otázka odvolania podpredsedu ÚVO uzavretá.



Hlivák trvá na odvolaní Bugalu z funkcie. Vedie rokovania s možnými kandidátmi, zopakoval však, že udalosti, ktoré sa udiali minulý týždeň aj túto stredu, vplývajú na rozhodovanie ním oslovených kandidátov. Vplyv na ich rozhodovanie podľa neho bude mať aj vyjadrenie premiéra o technickej záležitosti. "Predpokladám, že aj takáto informácia môže mať vplyv na moje ďalšie rokovanie s mnou vybranými kandidátmi na to, aby prijali možnosť pôsobiť napríklad vo verejnej funkcii," podotkol.



Hlivák koncom decembra minulého roka vyzval Bugalu, aby sa vzdal funkcie. Dal mu čas na rozmyslenie do najbližšieho rokovania vládneho kabinetu. Upozornil ho, že ak sa funkcie nevzdá, predloží návrh na jeho odvolanie vláde.



V návrhu na odvolanie sa konštatuje, že Bugala v zmysle ôsmich rozhodnutí Okresného súdu Žilina v čase pred nástupom do funkcie konal v rozpore so zákonom o Registri partnerov verejného sektora. Jeho konanie sa podľa Hliváka môže považovať za nezlučiteľné s funkciou podpredsedu ÚVO.



V návrhu sa uvádza, že v ôsmich konaniach, v ktorých vystupovala Advokátska kancelária Bugala – Ďurček ako oprávnená osoba, boli zistené porušenia zákona, pričom advokátskej kancelárii boli uložené sankcie. Jediným konateľom oprávnenej osoby bol v čase, keď malo dôjsť k porušeniu zákona, Juraj Bugala, súčasný podpredseda ÚVO. Návrh na odvolanie ďalej ozrejmuje, že oprávnená osoba, teda advokátska kancelária, porušila svoju zákonnú povinnosť nestrannosti podľa zákona o Registri partnerov verejného sektora. V materiáli sa zdôrazňuje, že výroky vo všetkých ôsmich rozhodnutiach sú právoplatné.



Ako Hlivák priblížil v decembri na brífingu, súd uložil pokuty za nezákonné overovanie vlastníctva v mnohých firmách Ivana Kmotríka pre Register partnerov verejného sektora. "Nezákonný postup sa podľa verdiktu súdu vzťahuje aj na pána Bugalu," konštatoval.



Napriek komplexnosti úpravy Registra partnerov verejného sektora a nastavených sankčných mechanizmov je podľa predloženého materiálu ÚVO ako jediný oprávnený na ukladanie pokút za porušenie povinností s ním spojených na strane verejného sektora. Aj preto podľa návrhu nie je možné, aby vo funkcii podpredsedu úradu zotrvávala osoba, u ktorej bolo preukázané "závažné porušenie pravidiel na úseku Registra partnerov verejného sektora".



O takomto nezákonnom postupe sa hovorilo aj v čase uchádzania sa Bugalu o funkciu podpredsedu, Hlivák tak stanovil niekoľko podmienok na prijatie jeho kandidatúry. Medzi nimi bolo aj jeho verejné vyhlásenie súvisiace s týmto prípadom. K vtedajším špekuláciám, že nezákonne overoval vlastníctvo v mnohých Kmotríkových firmách pre Register partnerov verejného sektora, Bugala vyhlásil, že jeho advokátska kancelária postupovala v zmysle zákona o Registri partnerov verejného sektora a v prípade, ak sa preukáže, že nepostupoval nestranne, je pripravený vzdať sa akejkoľvek verejnej funkcie.



Bugala však podľa predsedu ÚVO nesplnil svoj záväzok, ktorý deklaroval vo svojom vlastnom vyhlásení. "Na tieto závažné skutočnosti, ktoré môžu mať vysoko negatívny vplyv najmä na dôveryhodnosť a odbornosť Úradu pre verejné obstarávanie a vnímanie úradu v očiach hospodárskych subjektov, ale tiež širokej odbornej a laickej verejnosti, je nevyhnutné reflektovať," podotkol Hlivák.



Bugala sa však bráni, podľa neho nie je naplnený ani jeden dôvod v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého by mohlo dôjsť k jeho odvolaniu z funkcie vládou. "K vyjadreniam predsedu ÚVO, že v prípade, ak sa nevzdám funkcie podpredsedu ÚVO, podá návrh na moje odvolanie z funkcie vláde SR, čo aj učinil, mám za to, že predmetný návrh vychádza z fiktívnych právnych konštrukcií, ktoré nemajú oporu v zákone," tvrdí Bugala.



"Čo sa týka informácií o rozhodnutiach Okresného súdu Žilina, ktoré sa týkajú aj mojej osoby, voči všetkým rozhodnutiam boli riadne v lehote podané odvolania, o ktorých doposiaľ odvolací súd nerozhodol, a tak v zmysle zákona nemôžu byť právoplatné a vykonateľné. Na stránke Okresného súdu Žilina sa však pri predmetných rozhodnutiach uvádza, že sú právoplatné a vykonateľné, čo je nezákonný postup a je tu podozrenie zo spáchania trestného činu," dodal Bugala s tým, že vzhľadom na to bolo aj podané trestné oznámenie.